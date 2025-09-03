ВСУ поразили радиолокационную часть в Анапе

ВСУ поразили радиолокационную часть в Анапе4
- 3.09.2025, 7:48
- 5,130
Над морем было слышно по меньшей мере пять громких взрывов.
В ночь на 3 сентября украинские беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Сирены тревоги и взрывы были слышны в Анапе, а также в Новороссийске и вблизи Геленджика.
Об этом сообщили российские паблики. Также об этом пишет Telegram-канал Exilenova+, который обнародовал соответствующие видео.
Как рассказали местные жители, в Анапе над морем было слышно по меньшей мере пять громких взрывов около 23:20. А в небе были видны яркие вспышки.
Также о громких взрывах и звуках пролета БПЛА сообщили жители Новороссийска и села Криница, что возле Геленджика.
Последствия атаки
Официальной информации о последствиях атаки дронов на Краснодарский край не было.
В то же время Telegram-канал Exilenova+ пишет, что в Анапе на Лысой Горе предварительно, была атакована радиолокационная часть и РЛС в ней.
Последствия пока уточняются.