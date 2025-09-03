Лукашенко провел в Пекине странные встречи 12 Андрей Карась, «Салідарнасць»

3.09.2025, 8:16

8,132

Могло сложиться впечатление, что диктатор разговаривал сам с собой.

Правитель Беларуси продолжает свой многодневный визит в Китай. 2 сентября в Пекине он провел несколько встреч с представителями бизнес-кругов КНР. Они носили довольно необычный характер.

Во-первых, часть встреч была «закрытыми» – и пресс-служба Лукашенко даже не удосужилась объяснить по каким причинам. Судя по всему, «анонимов» было как минимум двое – утверждается, что с ними правитель обсуждал сотрудничество в промышленности, в частности, в автомобилестроении.

Хотя по видео могло сложиться впечатление, что Лукашенко разговаривал сам с собой.

Во-вторых, Лукашенко беззастенчиво продвигал интересы, приближенных к нему бизнесменов.

Причем на встрече с руководством компании «Шаньдун Хуалян Гринхаус Инжиниринг», которая специализируется на выращивании цветов, правитель прямо указал на своего любимчика Дмитрия Баскова:

– Я вам даже компаньона привез будущего… мы его там (в Беларуси – ред.) будем поддерживать.

После встречи Дмитрий Басков и Сергей Тетерин дали комментарии БелТА, в которых заявили, что у Беларуси и Китая должен получиться совместный проект в сфере развития тепличного хозяйства, в частности по выращиванию цветов.

В целом поведение Лукашенко в этот день напоминало действия мафиози – встречался с людьми, скрывавшими от посторонних свои лица, и продвигал интересы не государственных предприятий, а приближенных к нему людей.

