Лукашенко провел в Пекине странные встречи

Лукашенко провел в Пекине странные встречи12
- Андрей Карась, «Салідарнасць»
- 3.09.2025, 8:16
Могло сложиться впечатление, что диктатор разговаривал сам с собой.
Правитель Беларуси продолжает свой многодневный визит в Китай. 2 сентября в Пекине он провел несколько встреч с представителями бизнес-кругов КНР. Они носили довольно необычный характер.
Во-первых, часть встреч была «закрытыми» – и пресс-служба Лукашенко даже не удосужилась объяснить по каким причинам. Судя по всему, «анонимов» было как минимум двое – утверждается, что с ними правитель обсуждал сотрудничество в промышленности, в частности, в автомобилестроении.
Хотя по видео могло сложиться впечатление, что Лукашенко разговаривал сам с собой.
Во-вторых, Лукашенко беззастенчиво продвигал интересы, приближенных к нему бизнесменов.
Причем на встрече с руководством компании «Шаньдун Хуалян Гринхаус Инжиниринг», которая специализируется на выращивании цветов, правитель прямо указал на своего любимчика Дмитрия Баскова:
– Я вам даже компаньона привез будущего… мы его там (в Беларуси – ред.) будем поддерживать.
После встречи Дмитрий Басков и Сергей Тетерин дали комментарии БелТА, в которых заявили, что у Беларуси и Китая должен получиться совместный проект в сфере развития тепличного хозяйства, в частности по выращиванию цветов.
В целом поведение Лукашенко в этот день напоминало действия мафиози – встречался с людьми, скрывавшими от посторонних свои лица, и продвигал интересы не государственных предприятий, а приближенных к нему людей.
