Названа лучшая рыба для людей за 50
- 3.09.2025, 8:29
- 6,516
Стоит копейки и в разы вкуснее и полезнее красной.
После 50 лет питание играет особую роль в сохранении здоровья. Организму уже нужна более легкая пища, богатая на белок, полезные жиры и минералы. Красная рыба хоть и очень популярная, но дорогая, к тому же часто выращена в искусственных условиях. Об этом мало кто знает, однако сельдь не уступает семге или форели по качеству мяса и пользе, однако доступна по цене и в разы вкуснее, пишет ТСН.
Почему именно сельдь — идеальный выбор для людей за 50: какая ее польза
Источник омега-3 жирных кислот. Полиненасыщенные жиры поддерживают работу сердца, снижают риск инфарктов и инсультов, что особенно важно в зрелом возрасте.
Высокое содержание витамина D. Он помогает укреплять кости, бороться с остеопорозом и улучшает настроение.
Легкоусвояемый белок. Сельдь обеспечивает организм строительным материалом для мышц без перегрузки пищеварительной системы.
Йод и селен. Эти микроэлементы поддерживают работу щитовидной железы и замедляют процессы старения.
Доступность. Сельдь в несколько раз дешевле красной рыбы, но по своим свойствам не уступает ей, а иногда даже превосходит.
Как правильно употреблять сельдь
Выбирайте малосольный или слабосоленый вариант, в такой рыбе хранится больше полезных веществ.
Если есть проблемы с давлением, перед употреблением можно вымочить филе в воде или молоке, чтобы уменьшить количество соли.
Идеальна для блюд: салатов с овощами, бутербродов с ржаным хлебом, с вареным картофелем.
Достаточно 2–3 порции в неделю, до 100 г в один прием пищи, чтобы получить все полезные вещества без ущерба для здоровья.