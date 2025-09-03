Трамп прокомментировал слухи о собственной смерти 4 3.09.2025, 8:38

2,610

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

И объяснил, где пропадал.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не слышал о конспирологических теориях о собственной смерти, распространившихся в интернете в минувшие выходные, передает CNN.

«Нет, на самом деле я был очень активен в выходные, и я не слышал ничего серьезного», — заявил Трамп на пресс-конференции 2 сентября.

По его словам, он знал лишь о разговорах относительно своего самочувствия, но не о слухах о смерти.

«Я слышал, что говорили: «Он в порядке? Как он себя чувствует? Что случилось?» — отметил Трамп.

Политик пояснил, что активно провел выходные по случаю Дня труда (этот праздник отметили в США 1 сентября): каждый день ездил на свое гольф-поле в Вирджинии и даже успел дать одно интервью.

Трамп также напомнил о своих продолжительных публичных мероприятиях на прошлой неделе, включая заседание своего кабинета, которое продолжалось более трех часов.

«На прошлой неделе я провел несколько пресс-конференций — все успешные, все прошли очень хорошо, как и эта. А потом я два дня не выходил к прессе, и сразу стали говорить: «С ним что-то не так». Байден (экс-президент США. — Прим. ред.), между прочим, мог месяцами их не проводить», — добавил он.

Напомним, на минувших выходных интернет оказался заполнен слухами о смерти Трампа из-за того, что он долго не появлялся на публике.

Многие также обратили внимание на недавнее интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса USA Today, которое было опубликовано 27 августа. Отвечая на один из вопросов, вице-президент заявил, что готов возглавить страну в случае «ужасной трагедии», но намекнул на хорошее здоровье главы Белого дома.

