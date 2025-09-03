закрыть
3 сентября 2025, среда, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп прокомментировал слухи о собственной смерти

4
  • 3.09.2025, 8:38
  • 2,610
Трамп прокомментировал слухи о собственной смерти
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

И объяснил, где пропадал.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не слышал о конспирологических теориях о собственной смерти, распространившихся в интернете в минувшие выходные, передает CNN.

«Нет, на самом деле я был очень активен в выходные, и я не слышал ничего серьезного», — заявил Трамп на пресс-конференции 2 сентября.

По его словам, он знал лишь о разговорах относительно своего самочувствия, но не о слухах о смерти.

«Я слышал, что говорили: «Он в порядке? Как он себя чувствует? Что случилось?» — отметил Трамп.

Политик пояснил, что активно провел выходные по случаю Дня труда (этот праздник отметили в США 1 сентября): каждый день ездил на свое гольф-поле в Вирджинии и даже успел дать одно интервью.

Трамп также напомнил о своих продолжительных публичных мероприятиях на прошлой неделе, включая заседание своего кабинета, которое продолжалось более трех часов.

«На прошлой неделе я провел несколько пресс-конференций — все успешные, все прошли очень хорошо, как и эта. А потом я два дня не выходил к прессе, и сразу стали говорить: «С ним что-то не так». Байден (экс-президент США. — Прим. ред.), между прочим, мог месяцами их не проводить», — добавил он.

Напомним, на минувших выходных интернет оказался заполнен слухами о смерти Трампа из-за того, что он долго не появлялся на публике.

Многие также обратили внимание на недавнее интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса USA Today, которое было опубликовано 27 августа. Отвечая на один из вопросов, вице-президент заявил, что готов возглавить страну в случае «ужасной трагедии», но намекнул на хорошее здоровье главы Белого дома.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов