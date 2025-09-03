«Герасимов появился не просто так» 2 3.09.2025, 8:47

5,114

Валерий Герасимов

Эксперт раскрыл планы Кремля на фронте.

Начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов внезапно появился на российском телевидении, что уже само по себе является нетипичным.

О значении этого появления рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.

Провал летнего наступления РФ

По его словам, заявления Герасимова свидетельствуют о провале так называемого летнего наступления РФ.

«Стратегическая наступательная операция России на Востоке потерпела фиаско. В реальности они уже 5 месяцев не могут прорвать оборону. На Востоке у них есть вклинение, но не прорыв обороны. Враг бросает туда дополнительные силы, где и стирает их», - отметил Лакийчук.

Дальнейшие планы России

Он подчеркнул, что Кремль не собирается идти на прекращение огня, а наоборот - готовит дальнейшие наступательные действия.

«Враг будет и осенью, и зимой пытаться давить. Могут измениться направления главных ударов. Возможно, это будет не Покровск, а где-то севернее. Пока что они где-то на стадии планирования. Как будут развиваться события - это уже увидим на поле боя», - сказал Лакийчук.

Эксперт отметил, что появление Герасимова на экранах не было случайным и отражает проблемы армии РФ, которая продолжает нести серьезные потери.

