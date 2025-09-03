«Герасимов появился не просто так»2
- 3.09.2025, 8:47
Эксперт раскрыл планы Кремля на фронте.
Начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов внезапно появился на российском телевидении, что уже само по себе является нетипичным.
О значении этого появления рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.
Провал летнего наступления РФ
По его словам, заявления Герасимова свидетельствуют о провале так называемого летнего наступления РФ.
«Стратегическая наступательная операция России на Востоке потерпела фиаско. В реальности они уже 5 месяцев не могут прорвать оборону. На Востоке у них есть вклинение, но не прорыв обороны. Враг бросает туда дополнительные силы, где и стирает их», - отметил Лакийчук.
Дальнейшие планы России
Он подчеркнул, что Кремль не собирается идти на прекращение огня, а наоборот - готовит дальнейшие наступательные действия.
«Враг будет и осенью, и зимой пытаться давить. Могут измениться направления главных ударов. Возможно, это будет не Покровск, а где-то севернее. Пока что они где-то на стадии планирования. Как будут развиваться события - это уже увидим на поле боя», - сказал Лакийчук.
Эксперт отметил, что появление Герасимова на экранах не было случайным и отражает проблемы армии РФ, которая продолжает нести серьезные потери.