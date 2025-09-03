закрыть
«Герасимов появился не просто так»

2
  • 3.09.2025, 8:47
  • 5,114
«Герасимов появился не просто так»
Валерий Герасимов

Эксперт раскрыл планы Кремля на фронте.

Начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов внезапно появился на российском телевидении, что уже само по себе является нетипичным.

О значении этого появления рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.

Провал летнего наступления РФ

По его словам, заявления Герасимова свидетельствуют о провале так называемого летнего наступления РФ.

«Стратегическая наступательная операция России на Востоке потерпела фиаско. В реальности они уже 5 месяцев не могут прорвать оборону. На Востоке у них есть вклинение, но не прорыв обороны. Враг бросает туда дополнительные силы, где и стирает их», - отметил Лакийчук.

Дальнейшие планы России

Он подчеркнул, что Кремль не собирается идти на прекращение огня, а наоборот - готовит дальнейшие наступательные действия.

«Враг будет и осенью, и зимой пытаться давить. Могут измениться направления главных ударов. Возможно, это будет не Покровск, а где-то севернее. Пока что они где-то на стадии планирования. Как будут развиваться события - это уже увидим на поле боя», - сказал Лакийчук.

Эксперт отметил, что появление Герасимова на экранах не было случайным и отражает проблемы армии РФ, которая продолжает нести серьезные потери.

