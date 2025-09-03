«После выезда внутри автомобиля начались разборки» 1 3.09.2025, 9:00

Белорус рассказал, как пытался попасть в Польшу по ускоренной схеме со льготниками.

В конце августа на границе Беларуси с Польшей пограничники и налоговики начали штрафовать людей, которые пользуются льготами для прохождения границы без очередей и зарабатывают на этом. 26 августа Госпогранкомитет отчитался, что выявил более 15 попыток незаконного использования льготного права на въезд в пункт пропуска «Брест». BGmedia пообщалось со свидетелем такой ситуации. По словам мужчины, он заплатил 50 евро за въезд в пункт пропуска без очереди, а уже внутри него водителя мини-буса и льготника оштрафовали за незаконную предпринимательскую деятельность.

Брестчанину Михаилу (имя изменено в целях безопасности) в конце августа нужно было съездить в Варшаву по делам. Схемой с подсадкой в автобус в начале очереди перед пунктом пропуска «Брест» он не захотел пользоваться, потому что знакомые предложили ему более выгодный вариант, да и еще быстрее — поездка на мини-бусе с льготником внутри.

В назначенное время Михаила забрали в центре Бреста. Пока приехали в зону ожидания перед пунктом «Брест», набрали еще девять пассажиров. Каждый заплатил по 50 евро за ускоренное прохождение границы. Это 500 евро с десятерых. Последней в мини-бус села брестчанка с сыном до 3 лет.

Благодаря им мини-бус не стоял в электронной очереди, а после оплаты всех сборов в зоне ожидания сразу поехал в пункт пропуска «Брест». Пассажиры прошли пограничный контроль без проблем. Вопросы у пограничников возникли к водителю и брестчанке с маленьким сыном. Их по очереди отвели на допрос в отдельный кабинет.

Они были готовы к этому, так как знали, что в пункте пропуска «Брест» работают налоговики и штрафуют льготников за незаконную предпринимательскую деятельность. Брестчанка и водитель заранее договорились между собой, что знакомы уже давно и периодически общаются. Схема такая: женщине нужно было срочно попасть в Тересполь с сыном, поэтому она попросила своего знакомого подбросить ее, раз он едет в тот же день.

В кабинете пограничники потребовали у брестчанки на проверку телефон. Она была готова к этому, поэтому заранее почистила его, а Telegram вообще удалила, чтобы пограничники не стали копаться в ее личных переписках. Женщина озвучила то, о чем договорилась с водителем, и была спокойна. Пограничники ее в итоге отпустили.

Когда она вернулась в мини-бус, то рассказала обо всем своим попутчикам. Дальше они вместе ждали водителя. Однако, когда его привели, пограничники попросили брестчанку еще раз пройти с ними.

В том же кабинете женщину ждали налоговики. Пограничники заявили ей, что пообщались с водителем мини-буса. В его телефоне они нашли переписку с ней, номера телефонов совпали. В переписке они обсуждали детали сделки. Там было прямо написано, что женщина получит за свои услуги 250 евро.

Именно эта переписка стала основанием для налоговиков выписать брестчанке штраф за незаконную предпринимательскую деятельность по ч. 2 ст. 13.3 КоАП. Они оштрафовали ее на 20 базовых величин (840 рублей). После этого женщину отпустили.

Вскоре всей компании приказали покинуть пункт пропуска «Брест». В итоге в тот вечер никто из них не попал в Польшу. После выезда внутри автомобиля начались разборки. Водитель признал, что не удалил переписку, и согласился скинуть на карту брестчанке 840 рублей на оплату штрафа. Как выяснилось, его тоже оштрафовали на 20 базовых величин. Пассажиры начали требовать свои 50 евро, водитель нехотя вернул их. В итоге он не только ничего не заработал, но еще и потерял 1680 рублей.

После завершения разборок Михаил подсел в один из автобусов в начале очереди перед пунктом пропуска «Брест» — за те же 50 евро. И уже на следующий день оказался в Варшаве. А как в Польшу добирались другие пассажиры мини-буса, ему неизвестно.

