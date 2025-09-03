Трамп о Путине: Я узнал вещи, которые будут очень интересными

Трамп о Путине: Я узнал вещи, которые будут очень интересными1
Американский лидер подчеркнул, что вскоре расскажет об этом более подробно.
Президент США Дональд Трамп заинтриговал заявлением о российском диктаторе Владимире Путине во время брифинга в Белом доме.
Отвечая на вопрос, разговаривал ли он с российским правителем в течение последней недели, Трамп ответил, что узнал «узнал вещи, которые будут очень интересными».
«Вы узнаете об этом в ближайшие дни», - заинтриговал Трамп.
Кроме того, Трамп не ответил, какие последствия ждут Россию, если Кремль откажется от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер США «внимательно следит» за тем, что «они сделают и что произойдет».