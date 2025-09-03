закрыть
3 сентября 2025, среда, 9:30
Трамп о Путине: Я узнал вещи, которые будут очень интересными

1
  • 3.09.2025, 9:15
  • 1,806
Трамп о Путине: Я узнал вещи, которые будут очень интересными
Фото: Getty Images

Американский лидер подчеркнул, что вскоре расскажет об этом более подробно.

Президент США Дональд Трамп заинтриговал заявлением о российском диктаторе Владимире Путине во время брифинга в Белом доме.

Отвечая на вопрос, разговаривал ли он с российским правителем в течение последней недели, Трамп ответил, что узнал «узнал вещи, которые будут очень интересными».

«Вы узнаете об этом в ближайшие дни», - заинтриговал Трамп.

Кроме того, Трамп не ответил, какие последствия ждут Россию, если Кремль откажется от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер США «внимательно следит» за тем, что «они сделают и что произойдет».

