«Авроре» приготовиться 1 Телеграм-канал «День опричника»

3.09.2025, 9:45

4,500

С «Адмирала Нахимова» стряхнули пыль.

Двадцать шесть лет понадобилось России на ремонт и модернизацию атомного крейсера ВМФ «Адмирал Нахимов».

«Самый грозный» боевой корабль стоял на приколе с 1999 года. Сроки возвращения в строй переносились не раз, а цена его реконструкции превысила 200 млрд рублей, немного не дотянув до стоимости Крымского моста.

Но новые крейсеры строить не особо получается — судостроение переживает не самые легкие времена. Вот и приходится ставить заплатки на старую рухлядь.

«Авроре» приготовиться.

Телеграм-канал «День опричника»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com