- 3.09.2025, 9:45
С «Адмирала Нахимова» стряхнули пыль.
Двадцать шесть лет понадобилось России на ремонт и модернизацию атомного крейсера ВМФ «Адмирал Нахимов».
«Самый грозный» боевой корабль стоял на приколе с 1999 года. Сроки возвращения в строй переносились не раз, а цена его реконструкции превысила 200 млрд рублей, немного не дотянув до стоимости Крымского моста.
Но новые крейсеры строить не особо получается — судостроение переживает не самые легкие времена. Вот и приходится ставить заплатки на старую рухлядь.
«Авроре» приготовиться.
