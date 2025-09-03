закрыть
3 сентября 2025, среда, 11:27
«Авроре» приготовиться

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 3.09.2025, 9:45
«Авроре» приготовиться

С «Адмирала Нахимова» стряхнули пыль.

Двадцать шесть лет понадобилось России на ремонт и модернизацию атомного крейсера ВМФ «Адмирал Нахимов».

«Самый грозный» боевой корабль стоял на приколе с 1999 года. Сроки возвращения в строй переносились не раз, а цена его реконструкции превысила 200 млрд рублей, немного не дотянув до стоимости Крымского моста.

Но новые крейсеры строить не особо получается — судостроение переживает не самые легкие времена. Вот и приходится ставить заплатки на старую рухлядь.

«Авроре» приготовиться.

