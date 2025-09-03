закрыть
Лукашенко давно уже «голый»

6
  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 3.09.2025, 9:47
  • 5,290
Лукашенко давно уже «голый»

И это не развидеть.

Фермеров назначили крайними в исчезновении с белорусских прилавков картофеля. «Расследование» министерства антимонопольного регулирования и торговли вызывает какие угодно эмоции — смех, ощущение крайней нелепости — но только не удивление.

Чиновники откровенно издеваются над белорусами, выступая в этой истории в роли булгаковского Шарикова, укравшего червонец и беззастенчиво свалившего вину на домработницу Зинку. При том, что всем известно, кто спровоцировал дефицит борщевого набора.

Как понятно и то, насколько наивно было ожидать от министерства реального разбора причин перебоев с овощами в магазинах. Ведь в этом случае нужно было бы найти ответы на множество неудобных вопросов.

Начать можно с общего вопроса: а что вообще творится в АПК сегодня? Шесть министров сельского хозяйства за шесть лет, один из которых арестован в рамках уголовного дела — вряд ли это признак здоровой атмосферы в отрасли.

Почему при всех миллиардах ежегодных вливаний в агросектор ситуацию с картофелем смогла накалить докрасна небольшая группа частников?

На минутку поверим в то, что на самом деле десяток фермеров оголили полки в магазинах, «поставив экономический интерес на первое место в сбыте». А где в этот момент были все эти сотни «сохраненных» колхозов?

И какова роль во всем этом профильных научно-практических центров? Или они только и способны, чтобы умасливать престарелого вождя подарочными мешочками с новыми сортами? В картофельном дефиците виноваты фермеры? В таком случае, почему магазинные полки не засыпали раннеспелой и высокоурожайной «Умкой»?

Выставив крайними горсть частных хозяйств, государство, со всем его административным аппаратом, бюджетом, госпрограммами и директивами, лишь ярче подсветило собственную ущербность. Король дожинок давно уже голый. И это не развидеть.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

