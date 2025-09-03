Politico: Украина нашла свой способ заставить Путина сесть за стол переговоров 3.09.2025, 9:53

Уже этой осенью.

Дроны Украины 8 месяцев наносят серьезные удары по нефтяной инфраструктуре Кремля. В итоге многие НПЗ находятся на простое из-за проведения ремонтных работ. Как итог – внутренний дефицит нефтепродуктов. На Западе неоднократно говорили о том, что только давление на экономику РФ могут заставить Путина сесть за стол переговоров, сообщает ресурс Politico.

Три европейских политика заявили, что санкции Запада плюс удары Украины по НПЗ РФ могут привести к желаемому результату. Эксперты говорят, что сложно оценить урон, который наносят украинские дроны предприятиям РФ. В то же время приблизительно от 15 до 20% выведено из строя в 2025 году. В итоге Кремль запретил экспорт бензина.

Украина не первый год наносит удары по НПЗ РФ, однако их методичность плюс санкции Запада все же дают о себе знать. Экс-разведчик Британии Филипп Ингрэм заявил, что Буданов активно продвигает тактику, которая можно назвать «ключевой частью войны».

Главный разведчик Украины достал учебник по тактике еще времен Второй мировой войны и адаптировал его к современным условиям войны. Как итог – Киев уничтожает все то, что может снабжать фронт со стороны врага.

Ингрэм уверен, что пока экономика РФ еще держится на плаву. Однако через 12-18 месяцев картина будет иной, если Украина не прекратит удары по НПЗ.

Аналитик из Kpler Хомаюн Фалакшахи заявил, что такие удары лишаю Кремль финансов. При этом уже в сентябре многие НПЗ РФ уходят в вынужденный отпуск, чтобы провести технические работы на заводах. Этот факт еще больше усугубит дефицит нефтепродуктов в РФ.

Гендиректор «Надія для України» Юрий Бойечко считает, что уже этой осенью Путин может сесть за стол переговоров. Одновременно с этим Брюссель уже готовит 19-й пакет санкций против РФ.

