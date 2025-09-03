«300 учеников лезут один другому на голову» 6 3.09.2025, 9:58

Белорусы показали очереди за телефонами в первый день ограничений в школах.

В TikTok появились первые видео-реакции на новые правила, заработавшие в белорусских школах с 1 сентября. Речь о запрете на использование телефонов в учебное время. Школьники показали толпы, которые выстраиваются к шкафчикам, где запирают телефоны на время занятий, а родители описали свои «нюансы», в которыми им пришлось столкнуться в первые дни нового учебного года, пишет «Телеграф».

Так, автор одного из видео в TikTok показал толпу школьников, которым якобы приходится стоять в очередях в ожидании, пока им отдадут их гаджеты по окончании уроков. В комментариях под роликом откликнулось много школьников, которые поделились своими «телефонными приключениями» в первый же учебный день.

Если верить комментаторам, у кого-то в первый же день «потеряли ключ от шкафчика», где хранятся телефоны, у кого-то случились первые «аварии» с выроненными смартфонами, у кого-то — перепутали коробки с телефонами разных классов.

Проблем в комментариях перечислили так много, что некоторые предположили, что уже «через неделю этот закон уберут», но большинство комментаторов все же высказали мнение, что на «отладку системы» просто потребуется какое-то время, а сами школьники вскоре адаптируются к новым правилам.

«Ввели правила, а механизм их реализации не продумали. Как и с самокатчиками. А на бумаге все выглядело красиво», — написал один из зрителей.

Многие предложили «самый эффективный» способ избежать проблем с телефоном — и необходимости ждать в очередях, и излишнего стресса от беспокойства за судьбу и безопасность любимого гаджета — просто ходить в школу без смартфона.

«Легче без телефона приходить», — написал один из зрителей.

«Зачем его носить в школу, если в здании школы пользоваться запрещено?» — задал риторический вопрос другой.

«Моя дочка-пятиклассница оставляет телефон дома. Не вижу никакой проблемы. Пришла домой — отзвонилась… Все просто. нужно воспитывать детей более самостоятельными», — поделилась своим родительским опытом третья.

Впрочем, не все родители придерживаются такого мнения. Одна из мам поделилась в TikTok итогами первого учебного дня своего сына. Мальчик забыл забрать свой гаджет по окончании занятий, из-за чего забирать его пришлось с родителями и ждать целый урок, пока освободится учитель, у которого были ключи от шкафчика. Женщина также обратила внимание на неорганизованность процесса возврата телефонов.

«Шкафчики один к одному. Приходят 11 классов по 30 человек, и там такая толкучка! Меня просто сшибли с ног. Дети толкаются, падают, кричат, орут. Все ключи параллели повесили на одну связку. Один учитель берет — остальные не знают, куда ушла связка. 300 учеников лезут один другому на голову», — описала происходящее в школе мама.

По ее словам, пока «все в шоке — и учителя, и ученики».

