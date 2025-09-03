Сырский рассказал о новом преимуществе украинских военных

Сырский рассказал о новом преимуществе украинских военных3
- 3.09.2025, 10:03
- 3,450
Начато масштабное обустройство.
В украинских учебных центрах продолжается масштабное обустройство подземных укрытий и усиление мер безопасности для курсантов. Особое внимание уделяется защите от дроновых и ракетных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.
Сырский провел очередное совещание по вопросам подготовки в Вооруженных Силах Украины. По его словам, в условиях, когда противник давит на украинцев численностью, качество подготовки военнослужащих - один из решающих факторов.
«Лучшая обученность, без преувеличения, спасает жизни и укрепляет защиту всей страны», - отметил он.
В настоящее время, по данным Сырского, курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы БОВП, учитывающему тактические и технологические вызовы современной войны. В то же время органам военного управления предоставлена возможность корректировать этот срок в сторону увеличения.
«Основной же темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника. Были доклады о возведении защитных сооружений, а также состояние обеспечения учебных центров средствами ПВО, наблюдения и противовоздушного прикрытия», - пояснил главнокомандующий.
Он рассказал, что за летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ:
строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся;
на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения,
в некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.
«Благодарен военнослужащим и подразделениям за плодотворную работу на этом направлении. В то же время работы остается еще немало. По итогам совещания поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки», - подчеркнул он.