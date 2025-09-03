закрыть
3 сентября 2025, среда, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Китай не даст денег Лукашенко

3
  • 3.09.2025, 10:30
  • 2,152
Эксперт: Китай не даст денег Лукашенко

Осязаемого результата от саммита ШОС не стоит ждать.

Какими будут результаты поездки Лукашенко на саммит Шанхайской организации сотрудничества Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Лукашенко пытается себя позиционировать как отдельного игрока, который непосредственно взаимодействует с Китаем, а не через Россию. Очевидно, что он видит в Китае главный гарант сохранения статус-кво. Он надеется балансировать между Россией и Китаем, при этом как-то пытаться налаживать отношения и с администрации Трампа в рамках освобождения политических заключенных.

Петр Олещук сомневается, что Лукашенко привезет деньги из Пекина:

— Думаю, что каких-то материальных результатов (чего-то осязаемого) от этого саммита будет не так уж и много. Это некий символический китайский триумф. Именно так все и задумано.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов