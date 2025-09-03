Эксперт: Китай не даст денег Лукашенко 3 3.09.2025, 10:30

Осязаемого результата от саммита ШОС не стоит ждать.

Какими будут результаты поездки Лукашенко на саммит Шанхайской организации сотрудничества Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Лукашенко пытается себя позиционировать как отдельного игрока, который непосредственно взаимодействует с Китаем, а не через Россию. Очевидно, что он видит в Китае главный гарант сохранения статус-кво. Он надеется балансировать между Россией и Китаем, при этом как-то пытаться налаживать отношения и с администрации Трампа в рамках освобождения политических заключенных.

Петр Олещук сомневается, что Лукашенко привезет деньги из Пекина:

— Думаю, что каких-то материальных результатов (чего-то осязаемого) от этого саммита будет не так уж и много. Это некий символический китайский триумф. Именно так все и задумано.

