Италия прощается с китайским влиянием 3 3.09.2025, 10:47

2,908

Рим показывает пример других стран ЕС.

Евросоюз все больше осознает свою уязвимость в стратегических ресурсах. Бывший премьер-министр Италии Марио Драги недавно напомнил, что зависимость от внешних поставщиков несовместима с европейским суверенитетом. Сегодня Китай обеспечивает 100% тяжелых и 81% легких редкоземельных элементов для Европы, что представляет серьезный риск, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

В случае конфликта Пекин может использовать экспорт в качестве политического рычага, как это уже происходило. Это угрожает европейской промышленности — от производства электромобилей до оборонного сектора.

Чтобы снизить зависимость, Италия запустила Национальную программу геологоразведки, цель которой — возродить горнодобывающую отрасль и открыть новые месторождения в стране. Однако бюрократические барьеры и долгий процесс получения лицензий могут растянуть реализацию до 15 лет.

Поэтому Рим намерен действовать шире, интегрируя проекты по добыче редкоземельных элементов в африканскую инициативу «План Маттеи». Представленный премьер-министром страны Джорджей Мелони в 2024 году, этот план предусматривает инвестиции в девяти странах Африки, включая Алжир, Египет и Кению, с целью развития инфраструктуры, энергетики и образования. Теперь в него могут включить и проекты по добыче критически важных минералов.

Эксперты считают, что расширение сотрудничества с Африкой поможет диверсифицировать цепочки поставок и ослабить монополию Китая на рынке. При поддержке ЕС через программу Global Gateway Италия может стать примером для других стран блока.

Снижение зависимости от Пекина укрепит экономическую и стратегическую независимость Европы, подчеркнули в Риме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com