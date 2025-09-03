закрыть
3 сентября 2025, среда, 11:28
Италия прощается с китайским влиянием

3
  • 3.09.2025, 10:47
  • 2,908
Рим показывает пример других стран ЕС.

Евросоюз все больше осознает свою уязвимость в стратегических ресурсах. Бывший премьер-министр Италии Марио Драги недавно напомнил, что зависимость от внешних поставщиков несовместима с европейским суверенитетом. Сегодня Китай обеспечивает 100% тяжелых и 81% легких редкоземельных элементов для Европы, что представляет серьезный риск, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

В случае конфликта Пекин может использовать экспорт в качестве политического рычага, как это уже происходило. Это угрожает европейской промышленности — от производства электромобилей до оборонного сектора.

Чтобы снизить зависимость, Италия запустила Национальную программу геологоразведки, цель которой — возродить горнодобывающую отрасль и открыть новые месторождения в стране. Однако бюрократические барьеры и долгий процесс получения лицензий могут растянуть реализацию до 15 лет.

Поэтому Рим намерен действовать шире, интегрируя проекты по добыче редкоземельных элементов в африканскую инициативу «План Маттеи». Представленный премьер-министром страны Джорджей Мелони в 2024 году, этот план предусматривает инвестиции в девяти странах Африки, включая Алжир, Египет и Кению, с целью развития инфраструктуры, энергетики и образования. Теперь в него могут включить и проекты по добыче критически важных минералов.

Эксперты считают, что расширение сотрудничества с Африкой поможет диверсифицировать цепочки поставок и ослабить монополию Китая на рынке. При поддержке ЕС через программу Global Gateway Италия может стать примером для других стран блока.

Снижение зависимости от Пекина укрепит экономическую и стратегическую независимость Европы, подчеркнули в Риме.

Написать комментарий 3

