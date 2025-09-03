Концерта Макса Коржа в Алматы окончательно отменили

Концерта Макса Коржа в Алматы окончательно отменили8
- 3.09.2025, 10:54
Якобы из-за футбольных матчей.
Организаторы концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Алматы, который должен был состояться 6 сентября, официально подтвердили, что выступления не будет.
Подготовка к концерту велась с ноября 2024 года. Команда из более чем 500 специалистов из стран СНГ и Европы работала над подготовкой. В январе были поданы все необходимые документы для получения разрешения на проведение мероприятия. Еще 7 и 11 февраля получили ответ от государственных органов города Алматы. На основании этих документов 13 марта был заключен договор с Дирекцией спортивных сооружений и внесена предоплата, рассказывают организаторы.
После прошлогодней отмены концерта, для подтверждения достигнутых договоренностей, 10 марта Дирекция спортивных сооружений опубликовала официальное сообщение о том, что концерт состоится.
Уже 17 марта билеты поступили в продажу и в самые короткие сроки были раскуплены, на концерт ехало более 17 000 туристов, а всего было продано 35 000 билетов.
Но 27 августа появилось сообщение в официальном аккаунте Дирекции об отмене концерта, связанной с техническим состоянием поля.
«Официально заявляем: концерт Макса Коржа на Центральном стадионе 6 сентября не состоится», — написали организаторы.
«Мы хотим подчеркнуть: подготовка велась до последнего момента, и мы сделали все возможное, чтобы концерт состоялся. К сожалению, обстоятельства сложились иначе. Приносим искренние извинения каждому зрителю и отдельно приносим извинения тем, кто уже прилетел и приехал в Алматы из других стран. Мы очень надеемся на ваше понимание», — написали организаторы.
Деньги за билеты обещают вернуть.
Официальной причиной отмены концерта называют матчи футбольного клуба «Кайрат», который вышел в плей-офф Лиги чемпионов.