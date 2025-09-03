закрыть
Путин отчаянно пытается найти выход

1
  • Виктор Небоженко
  • 3.09.2025, 11:05
  • 1,612
Путин отчаянно пытается найти выход
Виктор Небоженко

Это реалити-шоу вместо политики.

Кремль пытается воскресить, бежавшего в путинскую Россию, бывшего президента Украины Януковича, вновь сделать его «важной фигурой» в оккупированном Донбассе и посадить его, вместо Путина, за стол переговоров с президентом Украины Зеленским. Ведь, по мнению Кремля, оба - Янукович и Зеленский, по разным причинам, малолегитимны, поэтому они могут смело встречаться между собой, как представители Запада и России и решать судьбу Украины.

Чувствуется иезуитский, циничный и авантюрный стиль политических проектов Медведчука против Украины – «Киев за три дня», раскол Украины по Днепру, одноразовая гальванизация политического муляжа бывшего президента Януковича и т д.

Сейчас Путин, загнанный в угол провальной войной против Украины, отчаянно пытается найти выход - остаться при власти и снять с себя ответственность за бесконечную войну. Перемирие означает военно-политическое поражение Путина и недовольство российского генералитета, а бесконечные пустые переговоры зашли в тупик. Даже лояльный к Путину Трамп не может ему помочь.

И тут Медведчук подбрасывает Путину политический труп Януковича, которого он всегда ненавидел.

Это кровавое реалити-шоу вместо ответственной политики.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

