Путин отчаянно пытается найти выход

Путин отчаянно пытается найти выход1
- Виктор Небоженко
- 3.09.2025, 11:05
- 1,612
Это реалити-шоу вместо политики.
Кремль пытается воскресить, бежавшего в путинскую Россию, бывшего президента Украины Януковича, вновь сделать его «важной фигурой» в оккупированном Донбассе и посадить его, вместо Путина, за стол переговоров с президентом Украины Зеленским. Ведь, по мнению Кремля, оба - Янукович и Зеленский, по разным причинам, малолегитимны, поэтому они могут смело встречаться между собой, как представители Запада и России и решать судьбу Украины.
Чувствуется иезуитский, циничный и авантюрный стиль политических проектов Медведчука против Украины – «Киев за три дня», раскол Украины по Днепру, одноразовая гальванизация политического муляжа бывшего президента Януковича и т д.
Сейчас Путин, загнанный в угол провальной войной против Украины, отчаянно пытается найти выход - остаться при власти и снять с себя ответственность за бесконечную войну. Перемирие означает военно-политическое поражение Путина и недовольство российского генералитета, а бесконечные пустые переговоры зашли в тупик. Даже лояльный к Путину Трамп не может ему помочь.
И тут Медведчук подбрасывает Путину политический труп Януковича, которого он всегда ненавидел.
Это кровавое реалити-шоу вместо ответственной политики.
Виктор Небоженко, «Фейсбук»