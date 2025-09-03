Путин отчаянно пытается найти выход 1 Виктор Небоженко

3.09.2025, 11:05

1,612

Виктор Небоженко

Это реалити-шоу вместо политики.

Кремль пытается воскресить, бежавшего в путинскую Россию, бывшего президента Украины Януковича, вновь сделать его «важной фигурой» в оккупированном Донбассе и посадить его, вместо Путина, за стол переговоров с президентом Украины Зеленским. Ведь, по мнению Кремля, оба - Янукович и Зеленский, по разным причинам, малолегитимны, поэтому они могут смело встречаться между собой, как представители Запада и России и решать судьбу Украины.

Чувствуется иезуитский, циничный и авантюрный стиль политических проектов Медведчука против Украины – «Киев за три дня», раскол Украины по Днепру, одноразовая гальванизация политического муляжа бывшего президента Януковича и т д.

Сейчас Путин, загнанный в угол провальной войной против Украины, отчаянно пытается найти выход - остаться при власти и снять с себя ответственность за бесконечную войну. Перемирие означает военно-политическое поражение Путина и недовольство российского генералитета, а бесконечные пустые переговоры зашли в тупик. Даже лояльный к Путину Трамп не может ему помочь.

И тут Медведчук подбрасывает Путину политический труп Януковича, которого он всегда ненавидел.

Это кровавое реалити-шоу вместо ответственной политики.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com