Под Толочином кабан вырвался из вольера и напал на человека

3
  • 3.09.2025, 11:06
  • 1,424
Под Толочином кабан вырвался из вольера и напал на человека

Мужчина получил удары клыками в район паха и скончался.

Житель д.Волковичи Толочинского района на своем подворье содержит диких свиней. Выращенные в неволе, они привыкают к человеку. Однако при благоприятных обстоятельствах дикие инстинкты могут возобладать над домашним воспитанием.

В августе текущего года, кабан вырвался из вольера и атаковал оказавшегося вблизи рабочего подворья, 44 лет. В результате нападения мужчина получил удары клыками в район паха и правой ноги, от которых скончался на месте.

Судебно-медицинскими экспертами Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что смерть мужчины наступила в результате обильного наружного кровотечения вследствие трех ушиблено-рваных ран нижнего края брюшной полости, бедра и голени правой ноги.

