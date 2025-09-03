Под Толочином кабан вырвался из вольера и напал на человека

Под Толочином кабан вырвался из вольера и напал на человека3
Мужчина получил удары клыками в район паха и скончался.
Житель д.Волковичи Толочинского района на своем подворье содержит диких свиней. Выращенные в неволе, они привыкают к человеку. Однако при благоприятных обстоятельствах дикие инстинкты могут возобладать над домашним воспитанием.
В августе текущего года, кабан вырвался из вольера и атаковал оказавшегося вблизи рабочего подворья, 44 лет. В результате нападения мужчина получил удары клыками в район паха и правой ноги, от которых скончался на месте.
Судебно-медицинскими экспертами Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что смерть мужчины наступила в результате обильного наружного кровотечения вследствие трех ушиблено-рваных ран нижнего края брюшной полости, бедра и голени правой ноги.