3 сентября 2025, среда, 11:28
Прислать новость Архив новостей
CNN: Парад в Китае разозлил Трампа

1
  • 3.09.2025, 11:15
  • 2,556
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

На это есть важная причина.

Собрание лидеров «антизападных» стран на параде в Китае - это предупреждение о том, что политика президента США Дональда Трампа, основанная на таможенном противостоянии и запугивании слабых государств, может иметь обратный эффект.

Как говорится в материале CNN, Трамп разъярен тем, что Китай дружит с диктаторами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном и обвинил их в «сговоре» против США.

Журналисты отметили, что свежий пост главы Белого дома в Truth Social означает одно: если в Китае два больших собрания авторитарных лидеров имели целью оскорбить американского президента, то они «сработали на все сто».

«Это подчеркнуло тщетность попыток Трампа покорить сильных мира сего своим умением заключать сделки и заявлений о том, что его якобы тесные отношения с мировыми лидерами могут быть решающими», - говорится в материале.

В связи с этим CNN напомнило, что встреча Трампа и Путина на Аляске так и не принесла мира в Украину, и первые встречи президента США с Ким Чен Ыном также были провальными.

Издание обратило внимание, что большой парад в Китае проводится в напряженной международной обстановке, и «новая азиатская супердержава» именно в этот момент воспользовалась непредсказуемой внешней политикой Трампа, которая разрушила репутацию США как «надежной великой державы».

