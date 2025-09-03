Дуэйн «Скала» Джонсон снялся в фильме с Александром Усиком
- 3.09.2025, 11:19
Известный актер примерил на себя роль бойца ММА.
Оскароносный мастер грима из Японии Кадзу Хиро, известный своими работами с такими актерами как Брэдли Купер и Гэри Олдман, вновь поразил публику — на этот раз в фильме «Крушащая машина», где актер Двейн Джонсон предстал в образе реального бойца ММА Марка Керра, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Режиссерская работа Бенни Сафди стала его сольным дебютом. В фильме также снялись Эмили Блант (в роли жены Керра), Бас Руттен, Линдси Гэвин и боксер Александр Усик.
Хиро, которому вручат TIFF Variety Artisan Award, рассказал, что главной задачей было не «скрыть» Джонсона, а передать суть персонажа. Несмотря на масштабное преображение, ставка делалась на сдержанность — из-за частых боевых сцен и активного движения грим должен был быть максимально устойчивым и при этом не мешать мимике актера.
Грим занимал около двух часов: Хиро менял форму носа, накладывал искусственные брови, использовал парик и тщательно скрывал многочисленные татуировки актера. В зависимости от сюжета добавлялись отеки на лице и синяки. Особым испытанием стал пот: «Какой бы клей мы ни использовали, во время драк и тренировок грим начинал отходить. Приходилось постоянно все поправлять», — признался мастер.
В одной из сцен Джонсон появляется с выбитым зубом — для этого Хиро изготовил специальную накладку, которую затем дорабатывали специалисты по визуальным эффектам.
Несмотря на разговоры о скорой пенсии, Хиро намекнул, что уже работает над «безумным новым проектом».