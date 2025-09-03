закрыть
В Беларуси за долги продают уникальный винзавод

  • 3.09.2025, 11:34
В Беларуси за долги продают уникальный винзавод

У него многовековая история.

На аукционной площадке ЗАО «Белреализация» появилось интересное объявление. На торги выставили винзавод с 200-летней историей.

Комплекс зданий находится в деревне Илово, что в Мядельском районе. Завод принадлежит местному УП «Иловское».

Как отмечает OfficeLife, когда-то это было одно из самых крупных предприятий Мядельского района – там работало почти 150 человек. Предприятие выпускало спирт, плодовые и фруктово-ягодные вина и даже кальвадос. А еще – соки и другую продукцию.

Об убытках предприятия заговорили еще в 2018 году. Уже тогда оно уже имело просрочку по платежам в бюджет. Это связывали с ростом закупочных цен на сырье и материалы и высокой конкуренцией в торговле.

Интересно, что первоначально цена завода была почти Br11 млн, но сейчас за него просят Br3,295 млн. Минимальная цена – вообще менее Br2,2 млн.

Очередные торги состоятся 4 сентября.

Первую винокурню в тех местах открыл в XIX веке местный помещик Акушко. С тех пор производство практически не останавливалось, несмотря на войны и революции. Еще недавно в историческом здании, выложенном из бутового камня, работал купажный цех.

