WP: Путин оскорбил Меланию Трамп 3.09.2025, 11:35

2,194

Мелания Трамп

Фото: Getty Images

Россия не остановит нападение на Украину добровольно.

15 августа первая леди США Мелания Трамп написала пронзительное письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором призвала его к миру ради детей, пострадавших от вторжения РФ в Украину. Глава РФ ответил на письмо бомбардировкой Киева, в результате которой погибло 23 человека, включая четырех детей.

Этот ответ Путина демонстрирует, что Россия не остановит нападение на Украину добровольно — ее нужно принудить, пишет The Washington Post.

«Этот удар был оскорблением для нашей первой леди. Это также было оскорбление для президента Дональда Трампа, который лично передал письмо своей жены Путину на их саммите на Аляске», — говорится в статье.

WP пишет, что Путин намеренно бьет по украинским детям с самого начала войны. По данным Генеральной прокуратуры Украины, более 3560 школ пострадали от российских ракет, беспилотников, артиллерии и даже кассетных боеприпасов, в том числе 371 школа была уничтожена. В результате этих атак 652 ребёнка погибли и 2142 получили ранения, ещё 2193 пропали без вести. По оценкам ЮНИСЕФ, в среднем каждую неделю погибают или получают ранения около 16 украинских детей . Более того, многие украинские дети вынуждены учиться под землёй, чтобы защититься от российских беспилотников и ракет, атакующих их школы. Занятия регулярно прерываются сиренами воздушной тревоги.

Отмечается, что удар по Киеву в ночь на 28 августа имел целью послать Трампу и европейским лидерам, которые собрались в Белом доме, сообщение о том, что Путин сомневается в их решимости. Это подтверждается и тем, что, кроме украинских целей, Россия также нанесла удары по дипломатическим представительствам Европейского Союза в Киеве и по американскому производителю электроники Flex Ltd., поразив его завод далеко от линии фронта двумя крылатыми ракетами «Калибр».

«Путин ответил на дипломатию Трампа и трогательное письмо его жены пощечиной — варварской атакой, которая четко показывает, что ему безразлично на восстановление мелодичного смеха украинских детей. Это должно стать последней каплей», — говорится в статье.

Авторы материала также подчеркнули, что Трамп дал Путину все шансы доказать, что он заинтересован в мире. И, поскольку российский президент до сих пор не подтвердил свои слова о готовности заключить мир конкретными действиями, необходимо заставить его это сделать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com