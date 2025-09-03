закрыть
3 сентября 2025, среда, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экзамены в ГАИ будут принимать по новым ПДД

  • 3.09.2025, 11:47
  • 1,490
Экзамены в ГАИ будут принимать по новым ПДД

Как быть тем, кто отучился по старым правилам?

1 сентября в Беларуси вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, его полный текст опубликован Национальным правовым интернет-порталом. Логично, что и учить в автошколах теперь будут с учетом новых правил. И экзамены в ГАИ будут сдавать, принимая их во внимание. Но неминуемо возникает вопрос: как будут сдавать экзамен те, кто учился в автошколах по старым правилам, а на тестирование придет уже в сентябре?

— Есть слух, что все отучившиеся в автошколах по старым ПДД после 1 сентября будут сдавать экзамены в ГАИ по новым. Как? — обратился к Onlíner читатель.

Действительно, некоторые инструкторы в автошколах еще в августе предупреждали курсантов: «Сдавать экзамен будете по новым правилам». Благо изменения были в открытом доступе.

И все же есть те, кто переживает: «Как это: учился по одной редакции ПДД, а сдавать экзамен буду по другой?»

В Главном управлении ГАИ МВД нам подтвердили, что в соответствии с требованиями законодательства квалификационный экзамен в ГАИ на право управления транспортными средствами принимается на основе актуальной редакции Правил дорожного движения. То есть сдавать и теорию, и практику претенденты на получение водительских прав будут по новым ПДД.

Однако курсантов успокаивают: с учетом небольшого объема вступивших в силу изменений не прогнозируется, что это вызовет какие-либо дополнительные трудности у экзаменуемых.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов