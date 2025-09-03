Экзамены в ГАИ будут принимать по новым ПДД 3.09.2025, 11:47

Как быть тем, кто отучился по старым правилам?

1 сентября в Беларуси вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, его полный текст опубликован Национальным правовым интернет-порталом. Логично, что и учить в автошколах теперь будут с учетом новых правил. И экзамены в ГАИ будут сдавать, принимая их во внимание. Но неминуемо возникает вопрос: как будут сдавать экзамен те, кто учился в автошколах по старым правилам, а на тестирование придет уже в сентябре?

— Есть слух, что все отучившиеся в автошколах по старым ПДД после 1 сентября будут сдавать экзамены в ГАИ по новым. Как? — обратился к Onlíner читатель.

Действительно, некоторые инструкторы в автошколах еще в августе предупреждали курсантов: «Сдавать экзамен будете по новым правилам». Благо изменения были в открытом доступе.

И все же есть те, кто переживает: «Как это: учился по одной редакции ПДД, а сдавать экзамен буду по другой?»

В Главном управлении ГАИ МВД нам подтвердили, что в соответствии с требованиями законодательства квалификационный экзамен в ГАИ на право управления транспортными средствами принимается на основе актуальной редакции Правил дорожного движения. То есть сдавать и теорию, и практику претенденты на получение водительских прав будут по новым ПДД.

Однако курсантов успокаивают: с учетом небольшого объема вступивших в силу изменений не прогнозируется, что это вызовет какие-либо дополнительные трудности у экзаменуемых.

