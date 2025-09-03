закрыть
Спецназ СБУ вооружился редкими американскими гранатометами Mk 47 Stryker

  • 3.09.2025, 11:57
  • 2,456
Спецназ СБУ вооружился редкими американскими гранатометами Mk 47 Stryker

Этот образец вооружения нечасто можно встретить на украинском фронте.

Центр специальных операций «А» Службы безопасности Украины получил на вооружение американские 40-мм автоматические гранатометы Mk.47 Stryker. Этот образец вооружения нечасто можно встретить на украинском фронте.

Соответствующие фотографии с учений подразделения опубликовала 2 сентября пресс-служба СБУ. Mk.47 Striker 40 — это наиболее совершенный станковый автоматический гранатомет США с ленточным питанием, разработанный для замены тяжелого Mk.19.

Гранатомет был принят на вооружение в 2006 году и до сих пор активно используется армией США, корпусом морской пехоты и силами специальных операций. Кроме того, гранатомет эксплуатируется Австралией и Израилем.

Гранатомет Mk.47 Striker 40 — конструкция и возможности

Mk.47 работает по принципу короткого хода ствола с жестким запиранием и ведет огонь с закрытого затвора, что повышает вероятность поражения цели первым выстрелом. Питание осуществляется из стандартной рассыпной ленты калибра 40×53 мм NATO.

В сравнении с более распространенным автоматическим гранатометом Mk 19, новая модель заметно легче: масса оружия составляет 18 кг против 35 кг у предшественника. Это упрощает транспортировку и применение в боевых условиях.

Mk.47 совместим со всеми стандартными боеприпасами 40×53 мм. При этом для него были разработаны и специальные снаряды с дистанционным подрывом.

Mk285 PPHE (NAMMO, США): программируемый боеприпас с воздушным подрывом, формирует до 1450 поражающих осколков.

C171 PPHE-RF (европейский): граната с радиочастотным программированием, управляется через модуль MPU.

MK314 HEDP-RF / MK314 HEDP-AB: комбинированные кумулятивно-осколочные гранаты двойного назначения. В режиме осколочно-фугасного подрыва создают до 1200 осколков, в кумулятивном обеспечивают пробитие до 65 мм гомогенной брони.

Таким образом, Mk.47 Striker 40 сочетает компактность и высокую точность с возможностью применения боеприпасов нового поколения, что делает его одной из наиболее эффективных систем своего класса в мире.

Технические характеристики Mk.47 Striker 40

Калибр: 40 мм (40×53 мм NATO)

Масса оружия: 18 кг

Масса с треногой: около 41 кг

Длина: 1090 мм

Темп стрельбы: 250–300 выстрелов в мин

Прицел: AN/PWG-1 или LVS II (баллистический вычислитель, лазерный дальномер, тепловизор)

Боеприпасы: стандартные 40-мм и специальные с дистанционным подрывом

Эффективная дальность: до 2000 м (по наземным целям)

