закрыть
3 сентября 2025, среда, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как выйти из режима автопилота и жить осознанно

5
  • 3.09.2025, 12:05
  • 1,876
Как выйти из режима автопилота и жить осознанно
иллюстративное фото

Советы психологов.

Многие люди жалуются: «Я весь день был занят, но ничего важного так и не сделал». Причина кроется в том, что мы путаем Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Реакция — это когда человек действует на автопилоте, отвечая на каждое письмо, звонок или «минутную» просьбу. В моменте кажется, что работа идет: задачи выполняются, но их число только растет. В итоге день заканчивается чувством усталости и ощущением, что силы потрачены на чужие приоритеты, а не на собственные цели.

Выбор, напротив, требует осознанности. Это пауза перед действием и вопрос к себе: действительно ли задача срочная? Служит ли она моим целям и долгосрочным приоритетам? Такой подход позволяет направить энергию туда, где она принесет наибольший результат. Например, отключить почту на несколько часов и сосредоточиться на важном проекте.

Почему так трудно отказаться от постоянных реакций? Наш мозг получает «быструю награду» от выполненной просьбы или ответа на письмо. Но это временное удовлетворение оборачивается переутомлением. А вот выбор требует преодолеть дискомфорт — сказать «нет», сделать паузу, отложить задачу. Зато исследования показывают, что действия, согласованные с целями, ведут к более высокой удовлетворенности жизнью и устойчивой уверенности в себе.

Эксперты советуют:

— Четко определить свои цели.

— Делать паузу перед согласием.

— Постепенно вводить границы и отрабатывать «нет».

Переход от реакции к выбору приносит долгосрочные плоды. Растет эффективность, появляются силы для личной жизни и ощущение, что успех строится не на бесконечной гонке, а на гармонии.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов