Генштаб РФ это замалчивает 3 Юрий Федоренко

3.09.2025, 12:10

2,846

Юрий Федоренко

Какова реальная картина «осеннего наступления» Кремля.

Роспропаганда начинает «осеннее наступление». Кремль делает все возможное, чтобы напугать Запад и создать иллюзию «победного российского продвижения». К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), проведя фактчекинг недавнего отчета начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и заявлений министра обороны РФ Андрея Белоусова.

В российском генштабе «дополнительно» приписали к своим летним «достижениям» 1200 квадратных километров и 19 населенных пунктов. Мы уже привыкли к тому, что россияне с десяток раз «брали» Часов Яр (правда, только в информационном поле). А вот на иностранных экспертов откровенная ложь все еще производит потрясающее впечатление. Современные боевые действия происходят почти в «прямом эфире», когда каждый факт можно проверить, так какой смысл врать?

Министерство обороны РФ подает искаженную статистику

Более-менее правдивая картинка, по мнению аналитиков ISW, выглядит так. Россияне, действительно, продвигаются, но темпы этого продвижения можно назвать чрезвычайно медленными, «ползучими» по меркам механизированной войны. Росармия не способна эффективно использовать эти просачивания, о чем свидетельствуют их неудачи под Добропольем. Напомню, что пару недель назад Силы Обороны отбросили войска оккупантов вблизи Доброполья, что на карте выглядело как подрезанные «уши зайца».

Министерство обороны РФ подает искаженную статистику, в которой отсутствуют реальные данные о потерях. Мы знаем, что с начала 2025 года российская армия потеряла более 290 тысяч убитыми и тяжелоранеными на всей линии фронта.

Анонсируя дальнейшую наступательную кампанию, российские генералы, тем самым, анонсируют дальнейшие потери.

Экспертиза ISW полностью разрушает картинку, которую рисует роспропаганда. В отчете Института сказано: «Такие потери неприемлемы в средне- и долгосрочной перспективе». Итак, мы видим, что враг начал новую скоординированную информационную кампанию, цель которой — скрыть тот факт, что Россия постепенно истощается.

Самый очевидный, наверное, прогноз заключается в том, что чем больше потерь понесет враг, тем больше Кремль будет поднимать информационно-пропагандистскую пыль, чтобы сквозь нее трудно было разглядеть горы трупов и бескрайние свалки подбитой военной техники. Главное, чтобы российские манипуляции не производили впечатление на политиков и дипломатов. А мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы потери врага росли ежедневно. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

