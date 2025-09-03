Как Лукашенко подложили свинью 1 Алесь Гудия

Провал со свининой — это не случайность.

После кризиса с картофелем, когда обычный продукт исчез с полок, оказалось, что даже временное смягчение ценового регулирования способно очень быстро ликвидировать дефицит. Этот факт мог бы стать уроком: управленческие ошибки, а не изъяны рынка или хитрости нечестных дельцов стали причиной провала. Но выводов власти не сделали, и вот вам новые проблемы — теперь уже со свининой.

Раньше экспортировали, теперь завозим из России

Еще недавно Беларусь была крупным экспортером свинины. Но в 2025 году ситуация резко изменилась: страна стала в больших количествах завозить этот продукт из России.

В январе — апреле Беларусь закупила там свинины на сумму более 100 млн долларов — почти половину всего российского экспорта этого продукта. Для сравнения: Вьетнам — около 88 млн долларов, Китай — около 50 млн.

Главной причиной называют эпидемию африканской чумы в белорусских свиноводческих хозяйствах. Но суть того, почему проблема оказалась столь масштабной, кроется в другом — в модели управления.

В свое время чиновники сделали ставку на крупные товарные комплексы, сконцентрированные на интенсивном производстве. Но в итоге вирус, проникая в то или иное хозяйство, мгновенно косил огромное поголовье, что резко снизило объем свинины и подорвало экспортные позиции.

И здесь подвела гигантомания

Белорусская аграрная политика могла бы опираться на мелкие и средние фермы, но мысль отечественных начальников традиционно склоняется к масштабным проектам. В результате свиноводство представляет собой отрасль с опорой на гигантские комплексы.

Это обеспечивало быстрый контроль и объем производства, но по факту превратилось в источник риска. Эпидемия в одном хозяйстве — одномоментный удар по тысячам голов, и дефицит продукции мгновенно распространяется по всей отрасли. Тот случай, когда масштабы производства сыграли против экономики.

Когда мясо становится роскошью

Внутренний рост цен на свинину уже заметен — судя по данным Белстата, он обгоняет динамику российского рынка. Это — прямое и закономерное следствие дефицита и падения собственного производства. А так как россияне сохраняют более умеренный рост цен, белорусский потребитель платит больше за тот же продукт.

Между тем для белорусских семей свинина — не просто мясо, а маркер благосостояния: переход к ней от курятины уже классически означает его улучшение.

Для белоруса «чарка и шкварка» — не просто традиция, а символ сытой жизни. Если этот продукт перестает быть доступным, ощущение достатка, пусть и на бытовом уровне, блекнет.

Вдобавок и цены на говядину не сильно отстают, курица тоже стремительно дорожает — и это заставляет многие семьи «откатываться» к менее мясным диетам. С ощутимыми эмоциональными последствиями.

Чем чреват импорт

Белорусский импорт из России — обоюдоострый нож. Да, он помогает покрыть локальный дефицит. Но это сопряжено с риском.

Производственные затраты там растут, дефицит тоже не исключен. Например, в ближайшем к Беларуси Центральном федеральном округе РФ цены на живых свиней уже выросли на 15%, а на полуфабрикаты — еще сильнее.

При дефиците же внутри России экспортные цены тоже могут подскочить. Тогда белорусский рынок окажется в зависимости от внешнего роста цен на фоне слабости собственного производства.

Расплачивается, как всегда, рядовой потребитель

Кризис с картофелем показал, насколько заметен предел социальной терпимости к ценовым шокам. Особенно когда дело касается базовых продуктов.

Со свининой ситуация может оказаться не менее чувствительной. Когда из-за роста цен привычка покупать те или иные продукты становится роскошью, люди начинают роптать.

Как и в случае картошки, провал со свининой — это не случайность, а следствие системных проблем белорусской модели экономики: ручное управление, бюрократия, все большее технологическое отставание, отсутствие гибкости в принятии решений, наконец — нежелание признавать ошибки и учиться на них.

В итоге сюжет с картофелем показал, как короток путь от дефицита к норме, если слушать, что говорит рынок. Свинина — не менее ясный сигнал: механизмы плановой экономики не работают в рыночных условиях.

Но если этот сигнал и услышан, то причины проблемы снова игнорируются. А значит, расплачиваться будут не те, кто в очередной раз подложил свинью белорусской экономике. Пока власть не меняет логику хозяйствования — подобные кризисы будут повторяться, и каждый раз это будет бить по благосостоянию и настроению обычных граждан.

Алесь Гудия, «Позiрк»

