Родные Анатолия Котова не получили ответа от властей Турции

  • 3.09.2025, 12:30
  • 1,216
Родные Анатолия Котова не получили ответа от властей Турции
Анатолий Котов

Они считают, что белорусский политолог может быть похищен.

Бывший сотрудник администрации Лукашенко, политолог, глава международного департамента Белорусского фонда спортивной солидарности Анатолий Котов, пропавший в Турции 21 августа, до сих пор не найден.

Жена Котова сообщила «Радыё Свабода», что не получила никаких ответов от турецких органов, занимающихся поиском. О муже на данный момент у нее нет никаких новостей «ни хороших, ни плохих». Родные и близкие политолога считают, что он может быть похищен российскими или белорусскими спецслужбами.

Напомним, турецкое СМИ IHA установило, что Котов прибыл в Стамбул из Варшавы 21 августа и в тот же день вылетел в турецкий город Трабзон.

Белорусский политолог, как пишет издание, покинул Турцию через морской пограничный переход Трабзон рейсом в 18:35. СМИ опубликовало фото польского проездного документа для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca) на имя Анатолия Котова.

Cтамбульскому бюро «Немецкой волны» удалось поговорить с источником в полиции Трабзона. Собеседник подтвердил, что Котов покинул Трабзон 21 августа, то есть в день своего прилета в Турцию. По его словам, Котов отправился в Сочи на частной яхте. Известно, что из этого порта нет регулярного паромного сообщения. Оттуда выходят грузовые и рыболовецкие судна, круизные корабли и частные лодки. Теоретически, добраться из Трабзона по морю можно до всех стран в акватории Черного моря, но быстрее всего — в соседние Грузию или Россию.

Ни у Котова, ни у сопровождавших его людей не было никаких юридических проблем, например, вопросов с документами, «ничто не выглядело подозрительным», уточнил источник, поэтому у турецкой полиции нет причин для расследования.

Сколько было сопровождавших и кто они, он не смог сказать. По неподтвержденным данным, яхта уже ждала Котова, когда он прибыл из Стамбула в Трабзон.

В начале 2000-х Анатолий Котов работал в Министерстве иностранных дел. С 2006 по 2015 год занимал различные должности в посольстве Беларуси в Польше, прошел путь от третьего секретаря до старшего советника посла.

В 2015 году вернулся в Минск, где перешел из МИД на работу в Национальный олимпийский комитет, который в то время лично возглавлял Александр Лукашенко. Котов сначала работал там ведущим специалистом, однако вскоре занял должность генерального секретаря.

Затем работал в администрации Лукашенко, где занял должность заместителя начальника отдела финансирования государственных органов Главного финансового управления администрации диктатора.

18 августа 2020 года Котов уволился из администрации Лукашенко, в тот же день подписал открытое письмо белорусских спортсменов, выступивших против фальсификаций на выборах и осудивших насилие со стороны силовиков. Затем переехал в Варшаву. В последние годы сотрудничал с Белорусским фондом спортивной солидарности.

