Лига чемпионов: cуперкомпьютер оценил шансы клуба, где играют белорусы

Лига чемпионов: cуперкомпьютер оценил шансы клуба, где играют белорусы1
- 3.09.2025, 12:46
«Кайрат» впервые вышел в плей-офф.
Действующий обладатель титула французский «ПСЖ» называется главным претендентом на его завоевание в новом розыгрыше.
К такому выводу пришел сервис FourFourTwo. По его заключению, парижане с высокой долей вероятности повторят успех, которого достигли в мае этого года, когда в финале разгромили «Интер».
В тройку основных соискателей трофея также входят «Барселона» и «Ливерпуль». Мадридский «Реал» только на четвертом месте.
А вот шансы казахстанского «Кайрата» котируются крайне низко. Этот клуб впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. За него играют белорусы Валерий Громыко и Александр Мартынович. FourFourTwo называет «Кайрат» аутсайдером осенней стадии среди всех 36 участников.