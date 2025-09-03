закрыть
Лига чемпионов: cуперкомпьютер оценил шансы клуба, где играют белорусы

1
  • 3.09.2025, 12:46
«Кайрат» впервые вышел в плей-офф.

Действующий обладатель титула французский «ПСЖ» называется главным претендентом на его завоевание в новом розыгрыше.

К такому выводу пришел сервис FourFourTwo. По его заключению, парижане с высокой долей вероятности повторят успех, которого достигли в мае этого года, когда в финале разгромили «Интер».

В тройку основных соискателей трофея также входят «Барселона» и «Ливерпуль». Мадридский «Реал» только на четвертом месте.

А вот шансы казахстанского «Кайрата» котируются крайне низко. Этот клуб впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. За него играют белорусы Валерий Громыко и Александр Мартынович. FourFourTwo называет «Кайрат» аутсайдером осенней стадии среди всех 36 участников.

