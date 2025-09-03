закрыть
3 сентября 2025, среда, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экономика «Рога и копыта»

  • Телеграм-канал «Призрак экономики»
  • 3.09.2025, 12:55
  • 1,176
Экономика «Рога и копыта»

Все так убого, что и это приходится подавать как «достижение».

На сайте Кремля гордо сообщается о подписании в рамках визита Путина в Китай протокола о карантинных и санитарных требованиях к северным оленям, идущих на экспорт из России в КНР. Здесь же говорится еще об одном прорыве – протоколе о требованиях к экспортируемым сушеным пантам оленя. Видно, настолько все убого, что и это приходится подавать как «достижение».

Бывают символические события, оформляющие суть происходящего. Поставка в Китай «рогов и копыт» - одно из них.

Вся эта путинская надувательская экономика заслужила название «Рога и копыта» - с бесконечным враньем, налоговой обдираловкой, дутыми цифрами, провальными госкомпаниями, захватом собственности, чемезовыми, мантуровыми, шуваловыми, сгинувшим Чубайсом с его «Роснано», впихиванием в приказном порядке мессенджера от компании сына замглавы кремлевской администрации Кириенко и т.п.

Экономика «Рога и копыта» поставит в Китай рога и копыта. Это прорыв.

Телеграм-канал «Призрак экономики»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов