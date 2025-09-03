Экономика «Рога и копыта» Телеграм-канал «Призрак экономики»

3.09.2025, 12:55

Все так убого, что и это приходится подавать как «достижение».

На сайте Кремля гордо сообщается о подписании в рамках визита Путина в Китай протокола о карантинных и санитарных требованиях к северным оленям, идущих на экспорт из России в КНР. Здесь же говорится еще об одном прорыве – протоколе о требованиях к экспортируемым сушеным пантам оленя. Видно, настолько все убого, что и это приходится подавать как «достижение».

Бывают символические события, оформляющие суть происходящего. Поставка в Китай «рогов и копыт» - одно из них.

Вся эта путинская надувательская экономика заслужила название «Рога и копыта» - с бесконечным враньем, налоговой обдираловкой, дутыми цифрами, провальными госкомпаниями, захватом собственности, чемезовыми, мантуровыми, шуваловыми, сгинувшим Чубайсом с его «Роснано», впихиванием в приказном порядке мессенджера от компании сына замглавы кремлевской администрации Кириенко и т.п.

Экономика «Рога и копыта» поставит в Китай рога и копыта. Это прорыв.

