Врачи рассказали о привычках, которые помогают сохранить мозг молодым 1 3.09.2025, 12:56

Нужна новизна и интеллектуальные вызовы.

Изучение японского языка, решение кроссвордов, керамика, книжный клуб или освоение новых навыков макияжа — все эти занятия могут продлить здоровье мозга. По мнению нейробиологов, новизна и интеллектуальные вызовы стимулируют образование новых нейронов и снижают риск деменции, пишет журна Vogue (перевод — сайт Charter97.org).

Когнитивная активность на протяжении жизни способствует нейрогенезу. Чем больше мозг сталкивается с задачами, тем выше его защита от возрастных изменений.

Ключевую роль играет нейропластичность — способность мозга перестраиваться и формировать новые связи. «Начав любое дело с нуля, мы прокладываем новые пути для нейронов», — отмечают врачи.

Особенно полезен так называемое состояние потока — когда человек полностью погружен в деятельность, теряя ощущение времени. Такой режим повышает продуктивность, улучшает самочувствие и стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия и мотивации.

Помимо привычных факторов — сна, питания и снижения стресса, — существуют и современные методы поддержки мозга. Один из них — транскраниальная магнитная стимуляция (TMS). Это неинвазивная процедура, при которой на определенные участки мозга подаются магнитные импульсы, активирующие нейроны и улучшающие их взаимодействие.

Сессия длится около 25 минут и помогает повысить когнитивные функции, улучшить настроение, снять тревогу и даже улучшить самоконтроль. Среди известных сторонников TMS — теннисистка Серена Уильямс и актриса Гвинет Пэлтроу.

Эксперты уверены, что сочетание новых увлечений и современных технологий способно надолго сохранить ясность ума и когнитивное здоровье.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com