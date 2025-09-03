Врачи рассказали о привычках, которые помогают сохранить мозг молодым

Врачи рассказали о привычках, которые помогают сохранить мозг молодым1
- 3.09.2025, 12:56
Нужна новизна и интеллектуальные вызовы.
Изучение японского языка, решение кроссвордов, керамика, книжный клуб или освоение новых навыков макияжа — все эти занятия могут продлить здоровье мозга. По мнению нейробиологов, новизна и интеллектуальные вызовы стимулируют образование новых нейронов и снижают риск деменции, пишет журна Vogue (перевод — сайт Charter97.org).
Когнитивная активность на протяжении жизни способствует нейрогенезу. Чем больше мозг сталкивается с задачами, тем выше его защита от возрастных изменений.
Ключевую роль играет нейропластичность — способность мозга перестраиваться и формировать новые связи. «Начав любое дело с нуля, мы прокладываем новые пути для нейронов», — отмечают врачи.
Особенно полезен так называемое состояние потока — когда человек полностью погружен в деятельность, теряя ощущение времени. Такой режим повышает продуктивность, улучшает самочувствие и стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия и мотивации.
Помимо привычных факторов — сна, питания и снижения стресса, — существуют и современные методы поддержки мозга. Один из них — транскраниальная магнитная стимуляция (TMS). Это неинвазивная процедура, при которой на определенные участки мозга подаются магнитные импульсы, активирующие нейроны и улучшающие их взаимодействие.
Сессия длится около 25 минут и помогает повысить когнитивные функции, улучшить настроение, снять тревогу и даже улучшить самоконтроль. Среди известных сторонников TMS — теннисистка Серена Уильямс и актриса Гвинет Пэлтроу.
Эксперты уверены, что сочетание новых увлечений и современных технологий способно надолго сохранить ясность ума и когнитивное здоровье.