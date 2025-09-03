ВМС Украины уничтожили катер Черноморского флота РФ при попытке высадки десанта 3.09.2025, 13:15

1,210

Россияне хотели высадиться на Тендировскую косу.

Военно-морские силы Украины уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

ВМС уничтожили очередной скоростной катер черноморского флота Российской Федерации, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.

В результате 7 оккупантов были уничтожены, а еще 4 - ранены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com