3 сентября 2025, среда, 13:39
ВМС Украины уничтожили катер Черноморского флота РФ при попытке высадки десанта

  • 3.09.2025, 13:15
  • 1,210
Россияне хотели высадиться на Тендировскую косу.

Военно-морские силы Украины уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

ВМС уничтожили очередной скоростной катер черноморского флота Российской Федерации, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.

В результате 7 оккупантов были уничтожены, а еще 4 - ранены.

