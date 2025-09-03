В Беларуси вновь увидели северное сияние
- 3.09.2025, 13:19
Завораживающие фото.
Этой ночью над Беларусью увидели красоту — настоящее северное сияние, — и в соцсетях опять начали публиковать эстетские фотографии.
К примеру, вот такую красоту в Минской области и окрестностях Витебска засняли подписчики телеграм-канала Minsk News.
Северное сияние — оптическое явление, наблюдаемое в верхних слоях атмосферы в виде свечения. Оно возникает при взаимодействии магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.