3 сентября 2025, среда, 13:39
В Беларуси вновь увидели северное сияние

  • 3.09.2025, 13:19
Завораживающие фото.

Этой ночью над Беларусью увидели красоту — настоящее северное сияние, — и в соцсетях опять начали публиковать эстетские фотографии.

К примеру, вот такую красоту в Минской области и окрестностях Витебска засняли подписчики телеграм-канала Minsk News.

Северное сияние — оптическое явление, наблюдаемое в верхних слоях атмосферы в виде свечения. Оно возникает при взаимодействии магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.

