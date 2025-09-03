В Беларуси вновь увидели северное сияние 3.09.2025, 13:19

Завораживающие фото.

Этой ночью над Беларусью увидели красоту — настоящее северное сияние, — и в соцсетях опять начали публиковать эстетские фотографии.

К примеру, вот такую красоту в Минской области и окрестностях Витебска засняли подписчики телеграм-канала Minsk News.

Северное сияние — оптическое явление, наблюдаемое в верхних слоях атмосферы в виде свечения. Оно возникает при взаимодействии магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com