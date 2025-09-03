закрыть
«Пришло время вести роботов в бой»

  • 3.09.2025, 13:26
«Пришло время вести роботов в бой»

Третий армейский корпус ВСУ создал роту ударных роботов, которых будут отправлять на штурмы.

В составе Третьего армейского корпуса создали роту ударных наземных роботизированных комплексов NC13.

Об этом сообщил Третий армейский корпус ВСУ.

Наземные роботизированные комплексы уже использовали для эвакуации военных и доставки им боевых комплектов. Теперь их вывели на поле боя.

«НРК бригады уже штурмовали, минировали и брали врага в плен. Мы объединили лучший опыт с технологиями, чтобы сохранить своих», — говорится в сообщении.

В Третьем армейском корпусе также опубликовали видео, на котором можно увидеть НРК и их работу.

«Наступило время вести роботов в бой. Роботы будут штурмовать, держать оборону, уничтожать укрытия противника в безумных масштабах. Но роботы — это лишь инструмент, а главный герой в этой истории — ты. Стань частью эпохи. Впиши свое имя в войну роботов», — сказано в видео.

