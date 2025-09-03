закрыть
3 сентября 2025, среда, 14:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: ВСУ сделали это первыми в мире

10
  • 3.09.2025, 13:54
  • 7,040
WSJ: ВСУ сделали это первыми в мире

Настоящий прорыв в войне дронов.

Украина начала использовать искусственный интеллект в дронах, запуская целые «стаи» беспилотников для поражения российских позиций, это стало инновационной технологией, которая ознаменовала будущее войны, говорится в материале The Wall Street Journal.

Военные эксперты говорят, что так называемая технология «роев» БПЛА является новым рубежом в развитии дроновой войны, ведь она потенциально позволяет одновременно применять десятки, сотни или даже тысячи дронов, чтобы перегрузить оборону цели — как целого города, так и отдельного военного объекта.

По словам старшего украинского офицера и компании-разработчика программного обеспечения, Украина в течение большей части прошлого года уже применяла атаки «роем» на поле боя. Эти операции являются первыми известными регулярными случаями использования такой технологии в боевых действиях, что подчеркивает лидерство Украины в сфере дроновой войны.

Отмечается, что «рои» БПЛА сочетают две ключевые силы современной войны: искусственный интеллект и беспилотники. Компании и армии по всему миру соревнуются в создании программ, которые благодаря ИИ позволяют группам БПЛА обмениваться данными и координировать действия после запуска.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов