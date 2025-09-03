WSJ: ВСУ сделали это первыми в мире 10 3.09.2025, 13:54

7,040

Настоящий прорыв в войне дронов.

Украина начала использовать искусственный интеллект в дронах, запуская целые «стаи» беспилотников для поражения российских позиций, это стало инновационной технологией, которая ознаменовала будущее войны, говорится в материале The Wall Street Journal.

Военные эксперты говорят, что так называемая технология «роев» БПЛА является новым рубежом в развитии дроновой войны, ведь она потенциально позволяет одновременно применять десятки, сотни или даже тысячи дронов, чтобы перегрузить оборону цели — как целого города, так и отдельного военного объекта.

По словам старшего украинского офицера и компании-разработчика программного обеспечения, Украина в течение большей части прошлого года уже применяла атаки «роем» на поле боя. Эти операции являются первыми известными регулярными случаями использования такой технологии в боевых действиях, что подчеркивает лидерство Украины в сфере дроновой войны.

Отмечается, что «рои» БПЛА сочетают две ключевые силы современной войны: искусственный интеллект и беспилотники. Компании и армии по всему миру соревнуются в создании программ, которые благодаря ИИ позволяют группам БПЛА обмениваться данными и координировать действия после запуска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com