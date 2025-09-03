закрыть
3 сентября 2025, среда, 15:06
Назван неочевидный продукт, который поможет укрепит ваше зрение

  • 3.09.2025, 14:00
Назван неочевидный продукт, который поможет укрепит ваше зрение

Естественная защита от катаракты.

Яйца могут быть частью здорового рациона и не представляют опасности для сердца при умеренном употреблении. Кроме рассказал испанский диетолог Ронан Араужо.

По его словам, распространенное мнение о том, что яйца повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, устарело.

«Употребление одного-двух яиц в день в рамках разнообразного рациона может принести огромную пользу для здоровья без тех рисков, которые им когда-то приписывали», — отметил эксперт.

Араужо подчеркнул, что яйца богаты белком, необходимым для обмена веществ и восстановления мышц. Также они содержат фосфор, цинк и селен. Эти элементы обладают антиоксидантными свойствами и помогают укрепить иммунитет.

Кроме того, яйца положительно влияют на работу мозга и сердца и снижают вероятность развития катаракты. Такой полезный эффект оказывает содержащийся в них растительный пигмент лютеин. Этот антиоксидант также присутствует в радужной и сосудистой оболочках глаза.

