закрыть
3 сентября 2025, среда, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне попытались повторить в Покровске операцию «Труба»

  • 3.09.2025, 14:29
  • 2,852
Россияне попытались повторить в Покровске операцию «Труба»

Оккупанты залезли в канализационный коллектор.

Вооруженные силы Российской Федерации наступают на Покровск и могли использовать канализационную трубу для проникновения в тыл Вооруженных сил Украины. Между тем бойцы Сил обороны сообщили, что враг давит и просачивается в город.

Российские диверсанты, вероятно, воспользовались подземными трубами для продвижения в Покровске, написали в Telegram-канале OSINTеров Para Pax. При этом диверсантов сравнили с «ниндзя» за попытку сделать это незаметно.

Сообщение, в котором говорится о возможной выдумке россиян, появилось в сети в полночь 3 сентября. Автор не объяснил, какой источник видео, но написал, что это солдаты ВС РФ лезут в Покровск по канализационному коллектору. Не указывается, когда и в каком ориентировочном районе города это происходит.

«Покровское направление. Чебурашки-ниндзя просачиваются через канализационный коллектор, готовят сюрприз», — говорится в заметке.

Наступление РФ — что происходит под Покровском

Боец ВСУ с позывным «Мучной» 2 и 3 сентября рассказал о наступлении РФ на Покровск и о том, какие точки под угрозой. В частности, 2 сентября появилось сообщение, в котором говорится о появлении не только российских диверсантов, но и о том, что враг «заводит в город основные силы». По словам украинского военного, россияне проникают в частный сектор и пытаются добраться до железнодорожной станции. Упоминается ряд пригородов на ближайших сел, которые находятся под угрозой: мкрн. Шахтерский, Лазурное, Лисовка, Сухой Яр, Даченское. 3 сентября «Мучной» написал, что опорник «Гитара» (обозначен светло зеленым цветом на карте) находится под контролем ВС РФ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов