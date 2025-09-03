Россияне попытались повторить в Покровске операцию «Труба» 3.09.2025, 14:29

Оккупанты залезли в канализационный коллектор.

Вооруженные силы Российской Федерации наступают на Покровск и могли использовать канализационную трубу для проникновения в тыл Вооруженных сил Украины. Между тем бойцы Сил обороны сообщили, что враг давит и просачивается в город.

Российские диверсанты, вероятно, воспользовались подземными трубами для продвижения в Покровске, написали в Telegram-канале OSINTеров Para Pax. При этом диверсантов сравнили с «ниндзя» за попытку сделать это незаметно.

Сообщение, в котором говорится о возможной выдумке россиян, появилось в сети в полночь 3 сентября. Автор не объяснил, какой источник видео, но написал, что это солдаты ВС РФ лезут в Покровск по канализационному коллектору. Не указывается, когда и в каком ориентировочном районе города это происходит.

«Покровское направление. Чебурашки-ниндзя просачиваются через канализационный коллектор, готовят сюрприз», — говорится в заметке.

Наступление РФ — что происходит под Покровском

Боец ВСУ с позывным «Мучной» 2 и 3 сентября рассказал о наступлении РФ на Покровск и о том, какие точки под угрозой. В частности, 2 сентября появилось сообщение, в котором говорится о появлении не только российских диверсантов, но и о том, что враг «заводит в город основные силы». По словам украинского военного, россияне проникают в частный сектор и пытаются добраться до железнодорожной станции. Упоминается ряд пригородов на ближайших сел, которые находятся под угрозой: мкрн. Шахтерский, Лазурное, Лисовка, Сухой Яр, Даченское. 3 сентября «Мучной» написал, что опорник «Гитара» (обозначен светло зеленым цветом на карте) находится под контролем ВС РФ.

