Минчанину в наследство досталась квартира, но все пошло не так

Минчанину в наследство досталась квартира, но все пошло не так4
- 3.09.2025, 14:22
Мог сдавать ее в аренду, но поступил иначе
Сотрудники наркоконтроля Советского РУВД в ходе проведения спецпрограммы «МАК» задержали 37-летнего минчанина. Мужчина получил от бабушки в наследство квартиру и организовал в ней помещение для выращивания наркосодержащих растений. Подробности сообщает «Милиция Минска».
При осмотре квартиры оперативники обнаружили и изъяли гроубокс, приспособления для выращивания наркосодержащих растений, 8 горшков с коноплей и более 3 граммов готовой к употреблению марихуаны. Минчанин пояснил, что нашел дикорастущую коноплю в лесу, собрал семена и прорастил их у себя в квартире.
По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.