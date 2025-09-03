Минчанину в наследство досталась квартира, но все пошло не так 4 3.09.2025, 14:22

2,270

иллюстративное фото

Мог сдавать ее в аренду, но поступил иначе

Сотрудники наркоконтроля Советского РУВД в ходе проведения спецпрограммы «МАК» задержали 37-летнего минчанина. Мужчина получил от бабушки в наследство квартиру и организовал в ней помещение для выращивания наркосодержащих растений. Подробности сообщает «Милиция Минска».

При осмотре квартиры оперативники обнаружили и изъяли гроубокс, приспособления для выращивания наркосодержащих растений, 8 горшков с коноплей и более 3 граммов готовой к употреблению марихуаны. Минчанин пояснил, что нашел дикорастущую коноплю в лесу, собрал семена и прорастил их у себя в квартире.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

