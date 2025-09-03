Великобритания посылает сигнал Лукашенко 3.09.2025, 14:32

1,698

Лондон ввел санкции против причастных к похищению украинских детей.

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против россиян и организаций, участвующих в похищении и идеологическом перевоспитании украинских детей, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В среду Министерство иностранных дел Великобритании наложило санкции на 11 физических и юридических лиц, основываясь на разведданных, которые указывают, что Россия стремится уничтожить украинскую культуру через так называемые «лагеря перевоспитания».

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми назвал политику Кремля «презренной», подчеркнув, что действия российских властей демонстрируют «глубину порочности», на которую готов идти Путин.

По данным британского правительства, более 19,5 тыс. украинских детей были насильно вывезены в Россию и оккупированные территории Украины, а по другим оценкам, общее число может достигать 35 тыс. Из них лишь около 1,6 тыс. детей вернулись домой, согласно данным украинской стороны.

Согласно украинской разведке, выявлено более 150 мест содержания детей на оккупированных территориях, в Беларуси и внутри России. В Луганской области российские власти создавали онлайн-каталог украинских детей для усыновления с указанием возраста, цвета глаз и волос, а также «характерных качеств», таких как «послушный» или «не конфликтный».

В последний пакет санкций включены Фонд Ахмата Кадырова, занимающийся перевоспитанием, и Валерий Майоров, руководитель государственного Центра подростковых программ, а также российские министры, причастные к похищениям.

«Забирать детей из их домов и пытаться насильственно стереть их наследие и воспитание через ложь и дезинформацию недопустимо. Ни один ребенок не должен становиться пешкой войны, поэтому мы привлекаем виновных к ответственности», — заявил Ламми.

Напомним, Белорусский исследовательский центр определил организаторов и участников вывоза в Беларусь детей с оккупированных территорий Украины. К этому причастно окружение Лукашенко и член его семьи. Руководит процессом паралимпиец Алексей Талай.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Лукашенко называется причастным к похищениям украинских детей.

