закрыть
3 сентября 2025, среда, 14:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Пришло время надоумить Москву»

  • 3.09.2025, 14:39
«Пришло время надоумить Москву»
Андрей Сибига

Глава МИД Украины ответил Лаврову.

Россия не настроена на переговоры, а ультиматумы Кремля в отношении Украины становятся все более абсурдными. Поэтому пришло время для новых жестких санкций.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Дипломат отметил, что в последнее время президент США Дональд Трамп приложил много усилий и времени для приближения мира в Украине.

Однако в ответ глава Белого дома получил «новый набор старых ультиматумов» от Москвы, которые недавно озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия не изменила своих агрессивных целей и не демонстрирует никакой готовности к содержательным переговорам. Наоборот - ее ультиматумы становятся все более абсурдными», - написал Сибига.

Министр добавил, что такая позиция РФ свидетельствует о росте так называемых «аппетитов» агрессора, если не будет проявления сопротивления и силы.

«Пришло время нанести сильный удар по российской военной машине новыми жесткими санкциями и привести в чувство Москву», - подытожил глава МИД.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов