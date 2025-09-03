«Пришло время надоумить Москву»
- 3.09.2025, 14:39
Глава МИД Украины ответил Лаврову.
Россия не настроена на переговоры, а ультиматумы Кремля в отношении Украины становятся все более абсурдными. Поэтому пришло время для новых жестких санкций.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Дипломат отметил, что в последнее время президент США Дональд Трамп приложил много усилий и времени для приближения мира в Украине.
Однако в ответ глава Белого дома получил «новый набор старых ультиматумов» от Москвы, которые недавно озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Россия не изменила своих агрессивных целей и не демонстрирует никакой готовности к содержательным переговорам. Наоборот - ее ультиматумы становятся все более абсурдными», - написал Сибига.
Министр добавил, что такая позиция РФ свидетельствует о росте так называемых «аппетитов» агрессора, если не будет проявления сопротивления и силы.
«Пришло время нанести сильный удар по российской военной машине новыми жесткими санкциями и привести в чувство Москву», - подытожил глава МИД.