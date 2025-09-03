«Пришло время надоумить Москву» 3.09.2025, 14:39

Андрей Сибига

Глава МИД Украины ответил Лаврову.

Россия не настроена на переговоры, а ультиматумы Кремля в отношении Украины становятся все более абсурдными. Поэтому пришло время для новых жестких санкций.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Дипломат отметил, что в последнее время президент США Дональд Трамп приложил много усилий и времени для приближения мира в Украине.

Однако в ответ глава Белого дома получил «новый набор старых ультиматумов» от Москвы, которые недавно озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия не изменила своих агрессивных целей и не демонстрирует никакой готовности к содержательным переговорам. Наоборот - ее ультиматумы становятся все более абсурдными», - написал Сибига.

Министр добавил, что такая позиция РФ свидетельствует о росте так называемых «аппетитов» агрессора, если не будет проявления сопротивления и силы.

«Пришло время нанести сильный удар по российской военной машине новыми жесткими санкциями и привести в чувство Москву», - подытожил глава МИД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com