Белорусы стали на 2500% чаще вбивать в поиск одну фразу с начала сентября
- 3.09.2025, 14:59
А интерес к фамилии «Шуфутинский» вырос 3 сентября на 1000%.
Google Trends зафиксировал занимательный рост интереса к одному запросу.
Так, по их данным, спрос на «готовые домашние задания» увеличился на 2500% за неделю.
Вслед за ГДЗ идет запрос «решебник» (+1150%), а также конкретные запросы по предметам и классам. Рост популярности запроса «КШП бел», сервиса для оплаты школьного питания, показал, что в учебный процесс активно включились и родители.
ГДЗ, или «Готовые домашние задания», — это сборники с решенными задачами и упражнениями из школьных учебников. На протяжении многих лет они остаются одним из самых популярных, хотя и спорных, вспомогательных инструментов для белорусских школьников.
Согласно суточным трендам, 3 сентября интерес к одноименному запросу и фамилии «Шуфутинский» вырос более чем на 1000%. Это связано с ежегодной интернет-традицией слушать известную песню и публиковать мемы о «перевернутом календаре».