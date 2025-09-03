Катер с россиянами возле Тендровской косы уничтожил «Байрактар»
- 3.09.2025, 15:09
- 1,022
В ВМС Украины раскрыли подробности.
Скоростной катер Черноморского флота Российской Федерации пытался доставить к берегам Херсонской области подразделение воздушно-десантных войск. Благодаря своевременным действиям дрона Военно-морских сил Украины обезвредили по меньшей мере 7 россиян.
В районе Тендровской Косы на Херсонщине российские оккупанты потеряли катер вместе с личным составом. Вражеское судно уничтожили Военно-морские силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.
«ВМС ВСУ уничтожили очередной скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу. 7 оккупантов уничтожены, 4 — ранены», — говорится в сообщении.
🇺🇦⚓️ВМС знищили черговий швидкісний катер чорноморського флоту рф, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендірівську косу. 7-окупантів знищено, 4-поранено.— Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) September 3, 2025
Наближаємо Перемогу!
Командувач ВМС ЗС України / Commander of the Ukrainian Navy pic.twitter.com/GOc736a6a6
Как пишет издание «Милитарный», по вражескому судну отработал украинский Bayraktar TB2. Беспилотник морской авиации применил две управляемые бомбы по катеру оккупантов и скоплению бойцов воздушно-десантных войск РФ.
ВС РФ используют Тендровскую косу для наблюдения и проведения операций в северной части Черного моря, уточнили на портале. Они также размещают там ретрансляторы для улучшения работы своих разведывательных и ударных БпЛА.