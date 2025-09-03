Рыбак из Вилейки поймал рыбу весом 30 килограммов
- 3.09.2025, 15:18
Фотофакт.
Вилейчанин Юрий Радченков поделился с Kraj.by фото своего трофея — сома, пойманного на реке Вилии.
Рыбак рассказал, что это уже не первый его крупный улов: ранее были пойманы два сома весом чуть более 18 килограммов каждый и один — 26 килограммов 700 граммов. Но этот, самый большой, потянул почти на 30 килограммов.
В прошлом году Юрию попадались сомы и на Вилейском водохранилище, но максимальный вес добычи был в районе 10 килограммов.