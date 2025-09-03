закрыть
Спецслужбы КНДР уничтожили все следы Ким Чен Ына после встречи с Путиным

  • 3.09.2025, 15:23
Стакан забрали, мебель продезинфицировали.

Репортер кремлевского пула зафиксировал необычные детали после встречи главы России Владимира Путина и диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына, которая состоялась после военного парада в Китае.

В своем Telegram-канале журналист опубликовал видео, где, вероятно, сотрудники спецслужб Кима тщательно убирают комнату, где проходили переговоры, длившиеся около двух часов.

«Они забрали стакан, из которого он пил, протерли обивку стула и те части мебели, к которым прикасался корейский лидер», - написал Юнашев, добавив, что после встречи оба лидера «очень довольные вышли из офиса и пошли пить чай в более расслабленной атмосфере».

Причины такого пристального внимания персонала КНДР к уборке не названы. В то же время некоторые эксперты по генетике предполагают, что подобные меры могут быть связаны с опасением утечки биологических образцов, которые потенциально позволяют собрать информацию о здоровье мировых лидеров, пишет CNN.

