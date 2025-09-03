закрыть
TIME: Почему дружба Индии с Китаем и Россией — показуха

Моди придется налаживать связи с США.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине привлек внимание мировой прессы. Большинство стран были представлены автократами того или иного толка — например, Масудом Пезешкианом из Ирана и Александром Лукашенко из Беларуси. Особый интерес вызвало участие премьер-министра Индии Нарендры TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Причиной подобных домыслов стали действия президента США Дональда Трампа. Американский президент ввел 50%-ные тарифы на индийский экспорт, сопровождая это резкой риторикой о «мертвой экономике» Индии. Отношения, которые ранее позиционировались как личная дружба Моди и Трампа, резко охладились. По данным СМИ, Трамп ожидал публичной благодарности от Моди за «помощь» в урегулировании конфликта с Пакистаном и даже хотел, чтобы индийский лидер выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Отказ Моди лишь усилил раздражение Белого дома.

Несмотря на внешне эффектное сближение с Пекином и Москвой, реальный разворот невозможен. Экономика Индии тесно связана с США: ежегодный экспорт в Америку приближается к $90 млрд, что значительно превышает объемы торговли со всеми странами ШОС вместе взятыми. Китай и Россия хотят продавать Индии, но не готовы компенсировать потери от американских тарифов.

С геополитической точки зрения Китай остается для Индии скорее соперником, чем партнером. Пекин поддерживает Пакистан и предъявляет территориальные претензии к Нью-Дели. В то же время военные и стратегические альянсы Индии с США и другими странами Азии рассматриваются как жизненно необходимые.

Таким образом, визит Моди в Тяньцзинь скорее носил символический характер. Индия не может позволить себе разрыв с Вашингтоном: ее экономика и безопасность напрямую зависят от отношений с США.

