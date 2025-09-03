закрыть
3 сентября 2025, среда
Сборная Беларуси стартует в отборе на чемпионат мира по футболу

  • 3.09.2025, 15:44
Сборная Беларуси стартует в отборе на чемпионат мира по футболу

В пятницу команда сыграет первый матч отбора против Греции.

Сборная Беларуси по футболу уже в пятницу проведет первый матч к отбору чемпионата мира — 2026, который примет США. Первым соперником станет сборная Греции. Во вторник наша националка провела последнюю тренировку и в среду отправилась на выездной матч, пишет Onlíner.

Кого вызвали в сборную?

Тренер белорусской сборной Карлос Алос перед матчами отборочного турнира остановил свой выбор на следующих футболистах.

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Сергей Игнатович («Женис», Казахстан), Федор Лапоухов («ЦСКА София», Болгария).

Защитники: Александр Мартынович («Кайрат», Казахстан), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Захар Волков, Сергей Карпович (оба — «МЛ Витебск»), Владислав Малькевич («Урал»), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Вадим Пигас («Пари НН», Россия), Егор Пархоменко («Неман»), Владислав Калинин («Динамо-Минск»).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан),Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Никита Демченко, Максим Мякиш (оба — «Динамо-Минск»).

Нападающие: Юрий Ковалев («Балтика», Россия), Павел Седько («Торпедо-БЕЛАЗ»), Герман Барковский («Пяст», Польша), Трофим Мельниченко («Порту», Португалия), Евгений Малашевич («Динамо-Минск»), Роман Пасевич («Мура», Словения).

Отметим, что среди них сразу четыре дебютанта: нападающий Роман Пасевич, переехавший этим летом в словенскую «Муру», защитник Владислав Калинин, полузащитники Евгений Малашевич и Максим Мякиш. Все эти ребята выступают за минское «Динамо».

С кем будем играть?

Жеребьевка определила в группу к белорусам Шотландию, Грецию и Данию. Все эти сборные в рейтинге ФИФА стоят выше нашей, а Шотландия и Дания участвовали в последнем чемпионате Европы, который в 2024 году прошел в Германии. Дания тогда вышла в 1/8 финала, где уступила хозяевам — 0:2. У греков сейчас все чуточку скромнее: сборная этой страны в последний раз участвовала в топ-турнире в 2014 году, когда добралась до 1/8 финала. Несмотря на это, команда выдает сильные матчи. Осенью 2024-го Греция в Лиге наций победила Англию (2:1) и Ирландию (2:1), позже разгромила Шотландию (3:0), а недавно в товарищеских матчах одолела Словакию (4:1) и Болгарию (4:0).

Расписание матчей следующее:

5 сентября. Греция — Беларусь.

8 сентября. Беларусь — Шотландия.

9 октября. Беларусь — Дания.

12 октября. Шотландия — Беларусь.

15 ноября. Дания — Беларусь.

18 ноября. Беларусь — Греция.

А какие задачи поставили перед сборной?

Цель — выход в плей-офф. Об этом журналистам сообщил председатель федерации футбола Евгений Булойчик.

— На сегодняшний день исполкомом поставлена задача — выход в плей-офф. Мы понимаем, что задача непростая, но хочу отметить: футбол в мире изменился. Только пару цифр: последние шесть чемпионатов мира выигрывали разные страны; на последних пяти Бразилия оказалась без медалей, а в последних двух Италия не принимала участия. Да, безусловно, вырос уровень других команд, но я вижу отличное настроение нашей сборной. Вчера (в понедельник. — Прим. Onlíner) присутствовал на тренировке. Ребята достойны того, чтобы в них верили. А то, что у нас сейчас полная трибуна, должно придать ребятам радости, потому что это первый отбор на чемпионат мира, где мы не будем играть дома и все игры будут выездными. Конечно, не запомнить эти эмоции ребят, которые искренне верят в нашу команду, невозможно. Поэтому будем верить — в том числе и я.

— От чего вы отталкивались, когда ставили такую задачу перед сборной? — спросил корреспондент Onlíner у Евгения Булойчика.

— Разработана концепция, утвержденная с 2022 по 2028 год. В ее подготовке участвовали семь исполнителей. Это коллегиальное решение, а не лично принятое мною. И когда проходил выбор главного тренера, от этого отталкивались. Неважно, кто был бы тренером, и неважно, кто был бы главой федерации.

— Как человек, который любит футбол, вы наверняка видели матчи сборных Греции и Шотландии. Что можете сказать о соперниках?

— Я считаю, что нашей команде по силе набирать очки в каждой игре. Отсутствие болельщиков — это очень принципиальный момент. Убежден, если бы мы играли на Национальном стадионе, была бы сумасшедшая поддержка. Я сам играл и знаю, что такое выступать при болельщиках и без них. Но мы не должны на это списывать, мы просто верим в своих ребят.

