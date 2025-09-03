Российский бюджет стремительно теряет нефтегазовые деньги 3.09.2025, 16:26

Доходы от углеводородов в августе сократились почти наполовину.

По итогам августа добывающие нефть и газ и компании перечислили в федеральную казну 505 млрд рублей налогов — на 35% меньше, чем годом ранее. Накопленным итогом за 8 месяцев нефтегазовые поступления сократились на 20%, или 1,5 триллиона рублей, сообщает The Moscow Times.

При этом темпы спада увеличиваются: за январь–апрель это было 14%, к концу мая — 14,4%, к концу июня — 17%, в июле — 17,7%.

Сборы ключевого налога на добычу полезных ископаемых на нефть сократились в августе на 34% год к году, поступления НПДИ на газ — вдвое, а экспортных пошлин на углеводороды — на 45%, следует из данных Минфина.

Изначально в закон о бюджете правительство закладывало 10,94 трлн рублей нефтегазовых доходов, из которых 1,8 трлн должны были пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ). Однако падающие цены на нефть и укрепляющийся рубль вынудили чиновников переписать бюджетные проектировки. Теперь Минфин ждет сокращения доходов от продажи энергоносителей почти на четверть от плана, до 8,32 трлн рублей. В результате правительство продолжить траты из ФНБ, где по состоянию на 1 сентября оставалось 3,9 трлн рублей ликвидных активов.

С начала войны запасы валюты и золота в фонде сократились почти втрое, а то, что осталось, может быть полностью «проедено» в следующем году, предупреждали эксперты Института Гайдара.

В сентябре продажи юаней и золота из фонда на покрытие недобора нефтегазовых налогов увеличатся в 4,7 раза, сообщил Минфин: они составят 1,4 млрд рублей в день против 0,3 млрд в августе.

Из-за провала потоков сырьевой ренты в бюджете растет дефицит: на конец июля он достиг 4,9 трлн рублей. По итогам года «дыра» в казне превысит даже увеличенный план Минфина, который сейчас составляет 1,7% ВВП, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с бюджетными проектировками.

Несырьевые доходы также в зоне риска, поскольку экономика замедляется быстрее, чем планировалось, констатировал собеседник агентства. По словам источника Reuters в правительстве, в ближайшие годы «неизбежно» дальнейшее повышение налогов, поскольку сокращать военные расходы Кремль не планирует, даже если боевые действия в Украине прекратятся.

