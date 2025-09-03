закрыть
3 сентября 2025, среда, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский бюджет стремительно теряет нефтегазовые деньги

  • 3.09.2025, 16:26
Российский бюджет стремительно теряет нефтегазовые деньги

Доходы от углеводородов в августе сократились почти наполовину.

По итогам августа добывающие нефть и газ и компании перечислили в федеральную казну 505 млрд рублей налогов — на 35% меньше, чем годом ранее. Накопленным итогом за 8 месяцев нефтегазовые поступления сократились на 20%, или 1,5 триллиона рублей, сообщает The Moscow Times.

При этом темпы спада увеличиваются: за январь–апрель это было 14%, к концу мая — 14,4%, к концу июня — 17%, в июле — 17,7%.

Сборы ключевого налога на добычу полезных ископаемых на нефть сократились в августе на 34% год к году, поступления НПДИ на газ — вдвое, а экспортных пошлин на углеводороды — на 45%, следует из данных Минфина.

Изначально в закон о бюджете правительство закладывало 10,94 трлн рублей нефтегазовых доходов, из которых 1,8 трлн должны были пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ). Однако падающие цены на нефть и укрепляющийся рубль вынудили чиновников переписать бюджетные проектировки. Теперь Минфин ждет сокращения доходов от продажи энергоносителей почти на четверть от плана, до 8,32 трлн рублей. В результате правительство продолжить траты из ФНБ, где по состоянию на 1 сентября оставалось 3,9 трлн рублей ликвидных активов.

С начала войны запасы валюты и золота в фонде сократились почти втрое, а то, что осталось, может быть полностью «проедено» в следующем году, предупреждали эксперты Института Гайдара.

В сентябре продажи юаней и золота из фонда на покрытие недобора нефтегазовых налогов увеличатся в 4,7 раза, сообщил Минфин: они составят 1,4 млрд рублей в день против 0,3 млрд в августе.

Из-за провала потоков сырьевой ренты в бюджете растет дефицит: на конец июля он достиг 4,9 трлн рублей. По итогам года «дыра» в казне превысит даже увеличенный план Минфина, который сейчас составляет 1,7% ВВП, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с бюджетными проектировками.

Несырьевые доходы также в зоне риска, поскольку экономика замедляется быстрее, чем планировалось, констатировал собеседник агентства. По словам источника Reuters в правительстве, в ближайшие годы «неизбежно» дальнейшее повышение налогов, поскольку сокращать военные расходы Кремль не планирует, даже если боевые действия в Украине прекратятся.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов