Трамп может присоединиться к саммиту «коалиции решительных» 4 сентября 3.09.2025, 16:43

Об этом заявили в правительстве Германии.

Президент США Дональд Трамп может принять участие в саммите «коалиции решительных» в четверг.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает ntv.

По его словам, соответствующая подготовка к возможному участию Трампа сейчас продолжается.

«Коалиция решительных», в которую входят около 30 преимущественно европейских государств, встретится в гибридном формате в четверг утром. По данным правительственных источников, канцлер Фридрих Мерц примет участие в ней по видеосвязи.

Пока неизвестно, кого ожидают в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

