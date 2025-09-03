закрыть
3 сентября 2025, среда, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп может присоединиться к саммиту «коалиции решительных» 4 сентября

  • 3.09.2025, 16:43
Трамп может присоединиться к саммиту «коалиции решительных» 4 сентября

Об этом заявили в правительстве Германии.

Президент США Дональд Трамп может принять участие в саммите «коалиции решительных» в четверг.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает ntv.

По его словам, соответствующая подготовка к возможному участию Трампа сейчас продолжается.

«Коалиция решительных», в которую входят около 30 преимущественно европейских государств, встретится в гибридном формате в четверг утром. По данным правительственных источников, канцлер Фридрих Мерц примет участие в ней по видеосвязи.

Пока неизвестно, кого ожидают в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов