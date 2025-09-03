Трамп может присоединиться к саммиту «коалиции решительных» 4 сентября
- 3.09.2025, 16:43
Об этом заявили в правительстве Германии.
Президент США Дональд Трамп может принять участие в саммите «коалиции решительных» в четверг.
Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает ntv.
По его словам, соответствующая подготовка к возможному участию Трампа сейчас продолжается.
«Коалиция решительных», в которую входят около 30 преимущественно европейских государств, встретится в гибридном формате в четверг утром. По данным правительственных источников, канцлер Фридрих Мерц примет участие в ней по видеосвязи.
Пока неизвестно, кого ожидают в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.