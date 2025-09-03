Украина запустила «военный Amazon» 3.09.2025, 17:02

Дроны и техника доходят до фронта за две недели.

Украина внедрила новую систему военных закупок, которая позволяет командирам напрямую заказывать нужное оборудование — от дронов до средств РЭБ. Такой «военный Amazon» заменил советскую централизованную систему и значительно ускорил снабжение фронта, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Главным драйвером изменений стали дроны. Они наносят до 80% потерь противнику и стали ключевым инструментом войны. Быстро меняющаяся обстановка на линии фронта требовала столь же оперативных поставок. Теперь бригады ежемесячно получают до $650 тыс., полки — около $385 тыс. Всего за полгода программа распределила $312 млн.

По словам полковника Павла Палисы, отвечающего за реформу, эффективность подразделений по уничтожению целей выросла на 40%. «Раньше мы сами модифицировали дроны, это занимало месяцы. Теперь новые модели доходят за 10–15 дней», — отметил командир батальона беспилотных систем Владимир Щур.

Новая модель снабжения позволяет бойцам не только быстрее получать оборудование, но и напрямую передавать производителям замечания, что ускоряет обновление технологий. Особенно это важно для средств радиоэлектронной борьбы, которые устаревают за считанные месяцы.

Успех программы привёл к расширению списка доступных для прямой закупки категорий — от дронов и РЭБ до автомобилей, которые ежедневно становятся мишенями атак. Это также дало импульс украинской оборонной промышленности, сосредоточенной на создании ударных и морских дронов, наземных роботов и систем разведки.

При этом Киев продолжает закупать боеприпасы, артиллерию и бронетехнику централизованно. Эксперты считают, что опыт Украины ценен для НАТО — он демонстрирует, что скорость и гибкость в снабжении сегодня важнее, чем громоздкие военные бюрократии.

