Почему стоит поддаваться своему любопытству

Почему стоит поддаваться своему любопытству1
- 3.09.2025, 17:11
Это тренировка эмоциональных реакций в безопасной обстановке.
Психолог и автор книги Колтан Скривнер считает, что увлечение хоррорами, расследованиями преступлений и другими мрачными темами может быть не только естественным, но и полезным, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
По его словам, эволюционно человеку выгодно изучать опасности из безопасной позиции. «Животные наблюдают за хищниками, чтобы выжить. У людей есть язык и культура, поэтому мы можем учиться через истории и фильмы», — объясняет исследователь.
Современные примеры такого любопытства — интерес к криминальной документалистике и хоррорам. Многие зрители отмечают, что после просмотра начинают осторожнее относиться к незнакомым людям и лучше понимают, как действовать в опасных ситуациях. Скривнер приводит исследования, показывающие, что любители подобных жанров чаще усваивают «полезные трюки» — как сбежать, освободиться от пут или распознать угрозу.
Во время пандемии коронавируса именно поклонники фильмов-катастроф и хорроров проявили большую устойчивость к стрессу. «Любопытство позволяет тренировать эмоции в безопасной обстановке, как на репетиции», — говорит ученый. Такой опыт помогает спокойнее справляться с кризисами в реальной жизни.
Распространенный миф — будто любители ужастиков менее эмпатичны. Однако новые исследования показали обратное — у них даже выше уровень когнитивной эмпатии.
Скривнер подчеркивает, что безопасное погружение в пугающие сюжеты — от фильмов ужасов до прогулок в непривычных местах — помогает развивать психологическую устойчивость и лучше понимать мир.