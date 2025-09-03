Почему стоит поддаваться своему любопытству 1 3.09.2025, 17:11

Это тренировка эмоциональных реакций в безопасной обстановке.

Психолог и автор книги Колтан Скривнер считает, что увлечение хоррорами, расследованиями преступлений и другими мрачными темами может быть не только естественным, но и полезным, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, эволюционно человеку выгодно изучать опасности из безопасной позиции. «Животные наблюдают за хищниками, чтобы выжить. У людей есть язык и культура, поэтому мы можем учиться через истории и фильмы», — объясняет исследователь.

Современные примеры такого любопытства — интерес к криминальной документалистике и хоррорам. Многие зрители отмечают, что после просмотра начинают осторожнее относиться к незнакомым людям и лучше понимают, как действовать в опасных ситуациях. Скривнер приводит исследования, показывающие, что любители подобных жанров чаще усваивают «полезные трюки» — как сбежать, освободиться от пут или распознать угрозу.

Во время пандемии коронавируса именно поклонники фильмов-катастроф и хорроров проявили большую устойчивость к стрессу. «Любопытство позволяет тренировать эмоции в безопасной обстановке, как на репетиции», — говорит ученый. Такой опыт помогает спокойнее справляться с кризисами в реальной жизни.

Распространенный миф — будто любители ужастиков менее эмпатичны. Однако новые исследования показали обратное — у них даже выше уровень когнитивной эмпатии.

Скривнер подчеркивает, что безопасное погружение в пугающие сюжеты — от фильмов ужасов до прогулок в непривычных местах — помогает развивать психологическую устойчивость и лучше понимать мир.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com