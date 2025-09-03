Бабье лето в самом разгаре

Бабье лето в самом разгаре1
- 3.09.2025, 17:41
Белорусов ждет жара до +30 и много солнца.
В Беларуси 4 сентября днем в юго-западной части страны температура воздуха достигнет 30 градусов, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг ожидается переменная облачность. Преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.
Ночью и утром местами возможен туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от плюс 5 градусов по востоку до плюс 18 по западу. Днем будет 23-29 градусов, по юго-западу - до плюс 30.