Бабье лето в самом разгаре 1 3.09.2025, 17:41

Белорусов ждет жара до +30 и много солнца.

В Беларуси 4 сентября днем в юго-западной части страны температура воздуха достигнет 30 градусов, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 5 градусов по востоку до плюс 18 по западу. Днем будет 23-29 градусов, по юго-западу - до плюс 30.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com